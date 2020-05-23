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中油遭勒索病毒攻擊「經濟部看新聞才知道」　經長沈榮津要求檢討通報機制

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▲台灣中油本月4日遭勒索病毒攻擊，經濟部要求重新檢討資安事件通報機制。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油本月4日遭勒索病毒攻擊，經濟部要求重新檢討資安事件通報機制。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

《ETtoday新聞雲》本月4日率先報導中油加油站遭到勒索病毒攻擊，經濟部今（23）日表示，中油遭駭客攻擊事件並未在第一時間通報，經濟部上下是「看新聞才知道」，經長沈榮津已要求中油提出檢討報告，強力要求中油必須重新檢討通報機制。

台灣中油4日因遭到勒索病毒攻擊，加油站部分交易系統停擺，事件發生後近一周也頻傳因系統當機導致業務中斷，台灣中油則持續以書面回應表示，4日事發迄今加油站主要業務未中斷，至本月14日為止，總公司673台伺服器已修復比率達93%、7972台電腦已修復96.2%。

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▲台灣中油本月4日遭勒索病毒攻擊，加油站部分交易機制中斷。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油本月4日遭勒索病毒攻擊，加油站部分交易機制中斷。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部官員指出，中油資安事件發生時，經濟部長沈榮津陪同蔡英文總統於桃園視察，看到《ETtoday新聞雲》報導中油加油店交易系統當機，才知道出了大事，核心幕僚隨即聯繫督導中油業務的政務次長曾文生、國營會主委，發現中油並未在第一時間通報經濟部，主動要求中油徹查遭勒索病毒攻擊過程。

「目前中油資安事件修復情況告一段落，加油站業務也恢復正常，必須就此事件進行相關檢討，包括中油通報經濟部、國營會的機制，以及中油上下關鍵基礎設施的資訊安全，都有必要再重新、徹底地檢查一次。」經濟部官員表示。

▲台灣中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

台灣中油於5月4日遭惡意程式攻擊後，立即動員檢視修護營運系統及加油站電腦；目前在加油站部分，現金、信用卡、車隊卡、捷利卡及中油PAY，都可正常運作，但為求謹慎、確保資安，在各項支付系統修護階段性工作完成後，已針對運作中之電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業。

另外，台灣中油表示，因工控系統防護控管得宜，關鍵基礎設施控制系統運作正常，煉製生產及天然氣供應均不受影響，供油中心油罐車正常送油，並無斷油現象；客戶訂貨方式則以電話、傳真方式辦理，加油站訂貨及送油改以權宜方式處理，已正常運作。

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