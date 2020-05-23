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影／巴基斯坦墜機證實97死、2生還…倖存者逃出「尖叫煉獄」　住宅區4房崩塌

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記者丁維瑀／綜合報導

巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士（Airbus）A320型飛機22日在南部城市喀拉蚩（Karachi）墜毀，死傷慘重。《法新社》報導，當地衛生部門稍早證實，此次事件中總共有97人死亡、2人生還。

▲▼巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士（Airbus）A320型飛機在南部城市喀拉蚩（Karachi）墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲志工在現場找尋是否有生還者。（圖／達志影像／美聯社）

根據《英國廣播公司》，失事的PK8303航班載有91名乘客、8名機組人員，許多家庭是趕在開齋節前旅遊，飛機原本於當地時間下午2時30分許打算降落在喀拉蚩的真納國際機場（Jinnah International Airport），怎料突然墜毀於住宅區。有關死傷的數字各家外媒報導不一，當地衛生單位稍早則表示，機上97人死亡、2人倖存。

乘客祖拜爾（Muhammad Zubair）是倖存者之一。他回憶，當時飛機試圖著陸，但10到15分鐘後便墜毀，「沒人注意到飛機要墜毀了。他們平穩駕駛著飛機。」撞擊發生後，他暫時失去意識，不過奇蹟的是醒來後他只受到輕傷，他聽到各種尖叫聲，小孩跟大人都在哀嚎，「我能看到的只有火花，看不到任何人，只能聽到尖叫。」

▲▼巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士（Airbus）A320型飛機在南部城市喀拉蚩（Karachi）墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防人員撲滅火勢。（圖／達志影像／美聯社）

祖拜爾說，清醒之後，他解開自己的安全帶，走向有光的地方，他必須從3公尺高的地方跳下去，才能抵達較安全的區域。目前還不清楚為何飛機失事，一位民航官員則告訴《路透社》，可能是無法降下起落架。

社群媒體的照片顯示，兩個引擎下方都有燒焦的痕跡，人員接近時也看不到起落架。事發前幾天，巴基斯坦才允許恢復商用客機復飛，解除因為疫情而實施的封鎖。

目擊者烏扎爾汗（Mohammed Uzair Khan）透露，當時他聽到巨大聲響，接著走出家門，幾乎有四棟房子完全崩塌，到處都是大火跟煙霧，「這些人是我的鄰居，我無法跟你說明，這是多可怕的一件事。」

巴基斯坦媒體公布了一段錄音檔，內容可以聽到機師說著「引擎故障」，航空管制員接著詢問是否進行機腹著陸，機師則不斷喊著「求救」、「求救」、「求救」。

PIA表示，這架飛機去年11月才通過年度的安全檢查。調查人員將繼續努力找回黑盒子，釐清飛機失事的詳細原因。

►巴基斯坦墜機畫面曝光！30度斜角「8秒墜毀」爆出蕈狀雲　銀行執行長奇蹟生還

 
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