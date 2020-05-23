疫情帶動親子共學商機　卓越旗下「陳立小學堂」打造新成長引擎

▲全台最大教育集團卓越成功旗下「陳立小學堂」，於台中七期地區開設首間旗艦店。（圖／卓越提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，線上學習與親子共學需求成長，全台最大教育集團卓越成功表示，旗下聚焦小學STEAM教育領域明星課程的「陳立小學堂」，於台中七期地區開設首間旗艦店，可望挹注集團未來營運成長動能。

展望今年第二季營運，卓越對旗下教育事業保持審慎樂觀看法，旗下各所分校保持良好開課表現，在教育事業業務佈局上，除穩固陳立教育站穩高中領域營運基礎，提升國中、小學領域比重持續向上之重要策略執行。

請繼續往下閱讀...

卓越主管指出，看好親子共學將走出傳統教育學習模式，跨領域學程將是未來學習主流，有助於旗下陳立小學堂有利發展條件，包括彰化愛因斯坦實驗國中小學於今年2月開學後，全校導入陳立小學堂的STEMath課程，學生與家長明顯感覺到孩子在數學思考與成績上的進步，帶動目前中部有多所私人小學亦陸續洽談合作正式課程及暑假營隊等業務機會。

▲台灣最大教育集團卓越成功旗下的「陳立教育」，將持續投入數位教育產品的開發及服務。（圖／卓越提供）

另外，卓越針對旗下陳立小學堂的業務佈局，將以中部陳立小學堂親子共學旗艦店為起點，謹慎有節奏地往其它明星學區擴點或尋找合作校區，以期打造集團營運新一成長引擎。

卓越表示，陳立小學堂以全方位STEAM課程為主軸來翻轉傳統教育「單向知識灌輸」的教學思維，透過動手實作、觀察分析、知識學習、培養獨立邏輯思考與跨領域學習，有助於開拓國際視野，親子共學亦有助於增進親子交流，成為孩子學習成長的隊友。

依據財報，卓越2020年4月份合併營收新台幣7,265萬元，受惠教育、光纖兩大事業業務動能回溫，帶動4月營收較上月的6,763萬元成長7.42％，累計今年前四月合併營收為2.73億元，較去年同期減少5.70％。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招