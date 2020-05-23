女巫亂撿屍骨遭村民活埋！「挖出屍體用鐵鍊拴住」風乾成百年木乃伊

▲女巫木乃伊卡門（圖片可能引起不適，未打碼圖片請至文末觀看）。（圖／取自Dirección General de Cultura y Educación de Guanajuato, Gto.）

記者王佩翊／綜合報導

墨西哥一間名為Museo de las Momias de Guanajuato的知名美術館內以展示各式各樣的木乃伊聞名，其中有一具被牢籠困住的女木乃伊特別引人注目。據傳，這具木乃伊生前叫做卡門（Carmen），當時的居民認為她是女巫，經常與魔鬼進行交易，所以將她活埋起來，並用鐵鍊將她的屍體拴起來示眾。然而墨西哥當局如今表示，有關女巫的說法可能是謠言，這具遺體應該被安葬，因此便將她從博物館中移走。

根據《太陽報》報導，這名被認為叫做卡門的女子100多年前在墨西哥當地被活埋而死。據說這名女子試圖與魔鬼做交易，以自己的靈魂換取青春永駐，然而魔鬼卻沒有遵守協議。當地人表示，卡門後來到處蒐集當地人的屍骨，也因此被居民認為是女巫，將她活埋在一處墓地內。

卡門的屍骨多年後被發現，被居民以鐵鍊拴住，並關在牢籠裡展示。由於當地的氣溫高，卡門的遺體就這樣慢慢脫水風乾，成為木乃伊。此後，卡門被放在墨西哥的這座木乃伊博物館內展示，並被稱為「女巫木乃伊」，甚至替她穿上了衣物。博物館在這具木乃伊的周遭放了許多耶穌受難像，據傳，是要將女巫的邪惡力量禁錮在鐵籠內。

墨西哥相關當局認為「女巫木乃伊」的說法可能只是謠言，這具木乃伊應該得到應有的尊重，並將其安葬，因此暫時將她徹出木乃伊博物館。

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