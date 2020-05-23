18歲少女曝7年性奴生活！狼父一周洩慾3次...「懷孕6月被逼墮胎」折磨到死

▲狼父性侵女兒到懷孕，之後還注射高濃度酒精逼墮胎。（圖／翻攝自mgronline）

圖文／CTWANT

人家都說虎毒不食子，但這名父親居然連自己的女兒都不放過。泰國喃奔府一名18歲少女指控，38歲父親對她性侵長達7年，得知她懷孕時，還注射酒精逼墮胎。然而，獸父被捕後矢口否認犯行，辯稱從未做過性侵女兒的行為，目前人已被收押。

少女聲淚俱下表示，自己從11歲開始就被父親伸狼爪，對方都趁母親出去工作時下手，有時候在她洗澡時，有時甚至在路邊的草叢或人煙稀少的深山裡，一個星期約3次，一個月計算下來至少10次，這樣的恐怖生活長達7年。

▲少女聲淚俱下表示，自己從11歲開始就被父親伸狼爪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

少女說，父親曾短暫入獄，出來後與媽媽離婚，結果居然把怒氣發洩在她身上，時不時就性侵她；之後父親有了新歡，以為日子會好過些，沒想到仍逃不過狼爪。2019年少女不幸懷孕，獸父居然想盡各種不人道的方式，把已6個月大的胎兒拿掉。

獸父對少女注射高濃度的酒精，才將死胎排出；少女最終受不了折磨，向警方報案，全案曝光。然而，獸父被捕時，居然還否認犯行，指女兒只是因不滿他另尋新歡，編造謊言想要陷害他；但由於罪證確鑿，獸父目前已被收押，至於少女則被安置在基金會，接受心理輔導。

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