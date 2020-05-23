北韓官員指定私運「辛拉麵」闖關　結果貨車遭海關遣返

▲鴨綠江上，連接新義州、丹東兩座城市的中朝友誼大橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎爆發後，北韓當局1月23日緊急宣布封鎖朝中邊境，然而卻因長期以來遭各國經濟制裁，出現民生用品短缺的現象，經濟也連帶被拖垮，3月底時為從中國輸入口罩、防疫醫療物資，曾短暫開放部份邊境，有官員藉此向中國境內訂購10箱南韓製辛拉麵，沒想到卻慘遭海關退貨。

韓媒《朝鮮日報》引述某外交消息人士的說法，指出21日時來自遼寧省丹東的貿易業者曾派出滿載辛拉麵、各種物資的貨車前往北韓新義州，然而貨車抵邊境時，卻遭北韓海關以「南朝鮮的物品上可能潛藏新冠病毒」為由全數退回，只能打道回府。

消息人士指出，在防疫期間，不少北韓官員、黨幹部會趁物資由中國輸入北韓時，私下向對方請託運送個人的必需物品。

▲為嚴防新冠病毒擴散，北韓海關不放行滿載辛拉麵的貨車通過。（示意圖／達志影像／美聯社）

熟稔北韓內部消息的人士表示，4月底平壤人民班會議就曾警告居民，「美帝、南朝鮮等反動勢力可能會藉疫情爆發，趁隙讓物品沾染新冠病毒，進而散播入境，危害共和國安全」，當時平壤的居民出入受到嚴格控管。

由脫北者經營的媒體《Daily NK》也曾報導，咸鏡北道會寧市的居民曾向其透露，政府曾在教育課程警告居民，敵人會刻意將病毒潛藏在紙鈔、塑膠瓶上，然後在將之寄過來。

南韓某國策顧問透露，4月國內民間團體曾捐贈北韓消毒洗手液，當時北韓欣然接受。

據悉，北韓在全球疫情爆發、實施邊境封鎖後，國內物價飆漲，豬肉1公斤價格短短一個多月內（4月1日至5月7日）從1萬朝鮮幣上漲至1萬8750朝鮮幣；米1公斤價格也從4000朝鮮幣上漲至6875朝鮮幣。

南韓國家情報院分析，朝、中貿易規模今年第一季和去年同期相比，減少55%，約2億3千萬美元。

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