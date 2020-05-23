喜出望外！30歲冷氣工「爬6樓」救下懸空女童　意外獲贈一間房

▲胡雲川救下女童畫面。（影片取自youtube，若遭刪除請見諒。）



實習記者任珈萱／綜合報導

四川省自貢市富順縣一處民宅日前發生一起驚險事件。一名5歲女童因為想媽媽，所以自己爬出窗戶，但沒想到爬不回去，所以竟站在窗戶邊緣，就在千鈞一髮之際，一位冷氣裝修師父爬上6樓救下女童。而他所任職的公司獲知此事後，立刻大手筆送他一間公寓當作獎勵。

綜合陸媒報導，事件發生於21日上午，住在自貢市富順縣一處住宅大廈的65歲女童，因為想媽媽便獨自從6樓窗戶爬出去，但因為爬不回去，所以一直站在狹窄的窗台邊，整個人緊緊抓著窗戶邊框，驚險畫面吸引許多民眾觀看，還有人在下方拉起床單希望能夠防止她墜地，附近居民同時馬上報警，但就在消防人員還沒趕到時，一位30歲的冷氣裝修師傅胡雲川立馬從5樓爬上6樓要救下女童。

▲胡雲川見狀毫不考慮就爬窗救5歲女童。（圖／翻攝自新浪網）

據報導，當時傅胡雲見狀，立刻衝到5樓一間住處，從窗戶爬出去，慢慢踩在雨棚上，一路往上爬到6樓；隨後，便一把抱住女童，成功救下抱回房內。傅胡雲表示，自己當天在附近住宅幫客戶安裝冷氣，路過事發地點立即衝上樓，發現已有許多民眾試圖將門砸開，他想說自己平時不怕高便自告奮勇救人。

據了解，傅胡雲川是在家電生產商海爾公司上班，公司得知該消息後，不僅在微信發文祝賀，還送上一間價值60萬元人民幣（約台幣253萬元）的房子，作為獎例。胡雲川也表示，他表示已經接到公司通知，獎勵太貴重了從救人以後，這兩天收到的資訊有點多，還需要慢慢冷靜消化，並且所做的，只是一件應該做且很普通的一件事。