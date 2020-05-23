川普力推抗瘧藥防新冠！　新研究打臉：「奎寧」提高重症者死亡風險

▲ 川普宣稱以抗瘧藥物預防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣稱，抗瘧疾藥物「奎寧」可預防新冠病毒（COVID-19）。但權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）最新研究指出，以氯奎寧（Chloroquine）與羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎患者毫無益處，甚至會提升重症病患死亡或心律不整的風險。

川普深信，奎寧能治療新冠肺炎患者。儘管科學家請求，以研究證明這種療法是否有效，他仍宣傳奎寧的療效近50次，18日更宣稱「以此預防感染」，但目前沒有任何證據顯示奎寧有此效果。

《刺胳針》22日發表一項研究，以9.6萬名新冠肺炎確診患者為對象，其中1.5萬人曾服用氯奎寧或羥氯奎寧。結果指出，相較未服用的患者，服用奎寧的確診者在醫院死亡或出現心律不整併發症的可能性較高，搭配抗生素服用奎寧的患者死亡率更高。

研究發現，未服用奎寧的患者每11人中有1人在醫院死亡；曾服用任一種奎寧的確診者則有1/6人死亡。服用氯奎寧搭配抗生素的患者有將近1/5死亡，使用羥氯奎寧及抗生素治療的患者則有近1/4死亡。且曾施以奎寧的患者出現心律不整的狀況更為常見。

研究首席作者、布萊根婦女醫院心血管中心負責人梅拉（Mandeep Mehra）向CNN表示，數據清楚顯示，這種藥物無論如何搭配，都沒有帶來益處，反而有帶來危害的跡象，將建議醫院停止使用奎寧治療確診者。明尼蘇達大學傳染病專家布爾偉爾（David Boulware）也指出，羥氯奎寧可能增加新冠肺炎患者死亡風險。

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