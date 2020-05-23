巴基斯坦墜機畫面曝光！30度斜角「8秒墜毀」爆出蕈狀雲　銀行執行長奇蹟生還

CCTV footage of the tragic plane crash today in Karachi, Pakistan. PIA PK-8303 crashed just before landing in a residential area near Karachi airport. pic.twitter.com/XKGY3BDobX — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 22, 2020



記者葉國吏／綜合報導

巴基斯坦國際航空公司（PIA）一架空中巴士A320型客機，在巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi）機場附近的住宅街區墜毀，一度傳出機上107人全部罹難，不過隨後有媒體報導現場有2人奇蹟生還，其中一位是旁遮普銀行（Bank of Punjab）的執行長馬速德（Zafar Masud）。推特上也有人貼出墜機影片，相當驚悚。

根據巴基斯坦媒體Geo News報導，馬速德僅有右手臂骨折和輕微擦傷，並沒有燒傷的痕跡，已經與家人通過電話報平安。有報告指出，因為飛機是以機尾先著地，所以坐在飛機前半部的人比較有機會倖存。巴基斯坦東南部的信德省政府發言人也發表聲明證實，目前為止有兩個人從這場災難中倖存。

▲▼巴基斯坦墜機畫面曝光。（圖／翻攝推特／@AdityaRajKaul）

一位克什米爾記者在推特貼出監視器拍下的墜機畫面，畫面中只見飛機呈現近30度仰角快速下降，飛機出現在畫面上8秒後就隱沒在大樓中，隨後該處就冒出巨大火光及爆炸所造成的蕈狀雲。

美聯社報導，目擊者表示，失事的空中巴士（Airbus）A320型飛機嘗試降落2、3次不成，最後墜入金納國際機場（Jinnah International Airport）附近一處貧窮且擁擠的住宅區。

14歲的目擊者哈山（Hassan）說：「我當時正從清真寺回來，看見飛機傾斜一邊，發動機的聲音有點怪。因為飛機很低，我家的牆壁都在震動。」

▼旁遮普銀行（Bank of Punjab）的執行長馬速德（Zafar Masud）獲救。（圖／翻攝推特／@AdityaRajKaul）