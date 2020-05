白宮中國戰略報告　承認低估中共限制改革意志

▲美國總統川普(左)、中國領導人習近平(右)。(圖/路透)

文/中央社記者江今葉華盛頓22日專電

白宮中國戰略方針報告坦承,過去期望透過接觸促進中國開放策略,低估中共限制中國經濟與政治改革規模的意志。美國將調整對中戰略,因應中國挑戰並確保自身與盟邦利益。

這份名為「美國對中華人民共和國戰略方針」(United States Strategic Approach to The People's Republic of China)報告指出,美中於1979年建立外交關係以來,美國對中政策前提是希望透過深化接觸促進中國經濟與政治開放,成為一個具建設性、負責任的全球利益相關方。但40多年後的今天,這種做法顯然低估中國共產黨限制中國經濟與政治改革規模的意志。中共並未如美國所期望與以公民為中心的自由開放秩序接軌,反而利用自由開放規則秩序試圖重建有利於己的國際體系。

以下為報告整理要點:

*挑戰:中國對美國國家利益構成諸多挑戰

經濟挑戰:北京在履行經濟改革承諾紀錄不良,且廣泛採取國家主導保護主義政策與做法,損害美國企業與勞工利益,扭曲全球市場,違反國際準則並污染環境。

價值觀挑戰:中共逮捕少數民族與宗教群體,對資訊、媒體、學校、企業與非政府組織嚴密監控與審查,執行社會信用評分,對異議分子任意拘留並虐待。中國也在海外進行大外宣,企圖影響國際輿論。

安全挑戰:隨著中國實力增強,中共在全球採取恐嚇與脅迫的意願與能力也在增強。北京漠視對鄰國承諾,在黃海、東海與南海、台灣海峽、中印邊境進行挑釁、脅迫性軍事與準軍事行動,也試圖透過不正當行為主導全球訊息與通訊技術產業。

*方針

為面對中共的直接挑戰,美方承認目前雙方處於戰略競爭,須適當保護自身利益。但中國最終是否與自由開放秩序原則接軌,只能由中國人民自己決定。

美國認為與中國進行象徵性與排場式對話沒有任何價值,要求取得切實與建設性成果。中國政府在貿易與投資、言論與信仰自由、政治干預、航行自由、網路與其他類型間諜活動與剽竊、武器擴散、環境保護與全球健康承諾皆未履行,與北京的協議需納入嚴格審查與執行機制。

*台灣

美國基於台灣關係法與美中三公報下的一中政策,持續與台灣維持強勁非官方關係。美國認為,任何兩岸的分歧都必須依循兩岸人民意志和平解決,不得訴諸威脅或脅迫。北京未能履行公報承諾,大規模擴軍,迫使美國持續協助台灣軍方維持可靠的自我防衛能力,以遏制侵略並確保區域和平穩定。

根據1982年一份備忘錄,時任美國總統雷根堅持認為,提供台灣武器質量取決於中華人民共和國所加諸的威脅。2019年,美國批准向台灣出售超過100億美元軍售。