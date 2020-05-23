芳魂天涯　巴基斯坦超模阿比德坐上空難客機

▲▼巴基斯坦超模扎拉․阿比德不幸坐上了奪命航班。(圖／翻攝自IG@Zara Abid)

國際中心／綜合報導

「巴基斯坦國際航空公司」(PIA)一架空中巴士A320型客機，周五(22日)在巴基斯坦最大城市喀拉蚩(Karachi)機場附近的住宅區墜毀，最後確認機上總共99名乘客、8名機組員，總共107人目前據信已全部罹難。

據外媒報導，巴基斯坦超模扎拉․阿比德(Zara Abid)當時也在這架編號PIA PK-8303的航班上。阿比德在Instagram上有將近8萬名粉絲，她的家人目前正拼命地查證她的生死下落。

巴基斯坦民航局聲稱仍有兩人在這起意外中倖存，但目前還不清楚這些倖存者是否指被撞毀民宅裡的人。

空難發生後，有人在推特上發布訊息說：「時尚超模扎拉․阿比德也在這架從拉合爾飛往喀拉蚩的航班上。她的兄弟已趕往事發地點，但找不到她，目前正在醫院裡查證她的生死下落。」

消息發布後，社群媒體上湧進了無數向這位超模致敬或表達衰悼的訊息。其中一人說：「時尚界今天失去了阿比德。她是一個很棒的女孩，勤奮而專業。她的活力和敬業神讓我們敬佩。願她的靈魂安息。」

但有粉絲聲稱阿比德是倖存者之一。喀拉蚩市長阿赫塔爾(Waseem Akhtar)在電話中告訴「路透社」說：「目前我們認為飛機上沒有倖存者，但還沒得到最後證實。」他說，據傳飛機墜毀的地點上有人找到倖存者。當地電視台也報導說：現場的確拍到有嬰兒從瓦礫堆裡被救出來。