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後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 富達投信樂觀看好台股後市表現。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期國際股市與台股紛紛持續創波段漲勢，得益於新冠疫情和緩跡象，封城措施壓平疫情曲線，富達投信指出，市場期望經濟活動重啟，將帶動終端需求提振，第二季以來全球股市多數產業類股上漲，消費類股領漲，半導體、原物料類股表現最佳。

近期各國市場皆波動加大，富達投信維持樂觀看好台股後市表現，預估1Q20為台股獲利今年最差的情況，2Q20起獲利將漸入佳境，且台灣上市企業以半導體與電子零組件為主，現金流量與國際產業競爭力屬中長線正面因素。此波疫情資訊科技業受傷小很多，且有相當多科技受惠於疫情帶來的遠距、非接觸性機會，預估由資訊科技業帶動的大行情還將在今年後續上演。

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台股上市電子公司充分受惠三大投資主題，包括全球5G通訊建設與服務、疫情加速雲端運算與資料中心需求、中國大陸科技產業製造自主化需求。此外，在股市評價方面，台股具備高現金殖利率優勢、平均股息率超越4%，為全球翹楚，為台股的吸引力所在。富達投信預計下半年，復工加速以及帶動終端需求上修，經濟或轉為V型復甦等樂觀訊息將增加投資人信心。

現階段第二季與第三季復甦的過程，短期無可避免受制於華為斷鏈事件的演化，可能壓抑台股表現，惟仍有120天的緩衝時間且美國科技業將強力展開遊說，預期實質影響終將歸於中性，現階段投資者應維持審慎樂觀心態，逢波動拉回逢低布局上述三大趨勢受惠族群，有剛性需求。

▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 半導體仍是台股發展主軸。（資料照／記者湯興漢攝）

其次，富達投信看好蘋概、工業自動化、電競PC等受惠新產品或經濟重啟效應。並搭配現金殖利率或受惠解封與疫情和緩健康消費需求增加的傳產外銷利基產業（例如自行車），將是操作上進可攻、退可守的投資策略

在國際市場部分，富達投信觀察，以最嚴重的美國為例，全美50州目前都已鬆綁部分防疫禁令。先前重創的紐約州因為新增確診病例數逐步趨緩而決定重啟經濟活動。亞洲各國更是相較歐美國家抗疫有成，且隨著越來越上軌道的復工復業，近期中國大陸連旅遊或是消費等受創較重的產業都傳出佳音。

隨著全球史上最強的貨幣與財政政策，資金充沛搭配情勢的逐步好轉，富達投信表示，樂觀看好經濟重啟的利多持續助益全球股市下半年的表現。短期因累積漲勢，以美國為例，標普500指數由低點反彈至近期高點，幅度約31％，已超過整個跌幅的三分之二，可說是接近短線的滿足點。

富達投信建議，保守型投資者可考慮拉回或定期定額布局波動全球型基金，積極者可考慮布局抗疫有成率先復甦的亞洲區域型、全球科技產業型或單一市場股票型基金亦是可以關注的標的

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