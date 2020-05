中國擬強推港版國安法　蓬佩奧發重話：香港自治承諾敲喪鐘

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

中國第十三屆全國人民代表大會即將審議「港版國安法」,引起國際熱議。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)對此也在22日發表聲明指出,美國強烈譴責這種獨斷的行為,並稱這項提議是「災難性」的,希望中國可以三思。

根據《路透社》報導,蓬佩奧表示,中國的這項提議,可能會影響到香港從美國所獲取的經濟待遇,強烈呼籲北京可以重新考慮,遵守國際義務並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由,任何危害到香港自治和自由的決定,同時也會影響到美國對於「一國兩制」和香港地位的評估。

蓬佩奧強調,北京意圖繞過香港的立法程序,強行讓港版國安法立法成功的行為,是北京當初對香港高度自治承諾的「喪鐘」。

