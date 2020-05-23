中國擬強推港版國安法　蓬佩奧發重話：香港自治承諾敲喪鐘

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國第十三屆全國人民代表大會即將審議「港版國安法」，引起國際熱議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此也在22日發表聲明指出，美國強烈譴責這種獨斷的行為，並稱這項提議是「災難性」的，希望中國可以三思。

根據《路透社》報導，蓬佩奧表示，中國的這項提議，可能會影響到香港從美國所獲取的經濟待遇，強烈呼籲北京可以重新考慮，遵守國際義務並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由，任何危害到香港自治和自由的決定，同時也會影響到美國對於「一國兩制」和香港地位的評估。

蓬佩奧強調，北京意圖繞過香港的立法程序，強行讓港版國安法立法成功的行為，是北京當初對香港高度自治承諾的「喪鐘」。

US Secretary of State Mike Pompeo on Friday rebuked China for its proposed national security legislation on Hong Kong, calling it arbitrary and disastrous. It said it could affect the favorable US treatment of the semi-autonomous territory. pic.twitter.com/2OWjb2Ixyl — Tony News Network (@TNN_PH) May 22, 2020

美國在2019年通過《香港人權與民主法案》，成為美國聯邦法律，要求美國政府制裁「負責侵犯香港人權的中國及香港官員」，並要求美國國務院和其他美國政府機構每年進行一次審查，以確定香港政治地位的變化是否有理由改變美國和香港之間獨特的貿易關係。

曾任美國參議院外交委員會的的資深參議員梅南德茲（Robert Menendez）分析，如果北京放棄一國兩制、破壞《香港基本法》，並違反《中英聯合聲明》，美國將以《香港人權與民主法案》為依據，迅速作出應對的行動。

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