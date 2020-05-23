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後疫情時代投資求穩有訣竅　專家點名美國短高收債

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲投資人關注後疫情時代布局方向，法人建議，可選擇波動較低、收益相對好的短期高收益債。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，歐美許多區域也逐步解封，市場信心也在主要國家央行喊話下漸進修復。中信投信認為，後疫情時代如何進行資產配置的時刻或已到來，預期疫情過後，中美貿易戰亂流將再度橫行市場，注重穩定收益的投資人宜選擇波動較低、收益相對好的短期高收益債。

中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如表示，隨著疫情趨緩，許多國家陸續解封，預料全球經濟按下暫停鍵的窘境將不再持續，因此全球主要央行雖未推出更多量化寬鬆政策，但美國聯準會的無上限量化寬鬆、歐洲央行不排除進一步擴大資產購買規模、日本央行移除每年新增80兆日圓購買規模限制等，種種跡象都指向全球主要央行會使盡手段穩定物價與經濟，令市場充滿想像空間。

請繼續往下閱讀...

根據高盛研究顯示，今年初至4月底這段期間，資金流入高收益債已回到正成長，顯見市場或已消化完疫情震撼。這時投資人可開始思考後疫情時代的市場動向。有別於疫情衝擊廣泛但短暫，中美貿易戰由於牽涉產業鏈遷移、技術專利攻防等，對市場影響更加長遠，而且從近期川普的競選言論來看，中美嫌隙只會日漸深重。

為防範貿易戰衝擊，蔡佳如指出，可將投資重心放於美國，原因有二，首先是貿易戰對亞、歐負面衝擊較大，其次為相比其他成熟國家，美國仍是成長動能最強勁的。

儘管市場4月開始反彈，但蔡佳如強調，今年到期的高收益債並不多，明年起到期的高收益債金額則逐年上升，光是明年到期的美國高收益債規模，就是今年的4倍，市場壓力並不小。

蔡佳如建議，投資人選擇存續期較低，對利率較不敏感、波動較低的短期高收益債。根據彭博統計，美林全高收指數收益率為7.17%，美林1-3年短高收指數收益率則有8.61%，短期高收益債的收益率相對更高，可作為投資人獲取穩健收益的核心配置。

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