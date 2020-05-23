63%企業認為上半年景氣持續惡化　7成1願景氣復甦後補償員工

▲63%企業認為上半年景氣持續惡化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣也不例外，根據勞動部最新公布數據顯示，全台無薪假人數來到2萬1067人，企業家數來到1,189家，對此，yes123人力銀行也針對無薪假恐慌與裁員減薪調查，結果顯示，每逢不景氣，就有高達75.8%公司覺得實施無薪假，會成為整個企業界的常態。

yes123表示，調查發現從現在開始到6月30日前，評估企業界實施無薪假的狀況，有63.2%覺得會比現在更嚴重，6.8%覺得不會比現在更嚴重。

請繼續往下閱讀...

只是在今年上半年，仍有23.3%的企業透露，有考慮實施無薪假的計畫。如果被迫要實施無薪假，首要對象依序針對，基層員工(73.7%)、基層主管(32.6%)、中階主管(24.2%)、高階主管(23.2%)。

不過，若被迫要實施無薪假，等未來業績恢復後，仍有高達70.6%的企業指出，願意給員工薪資補償。

企業界實施無薪假的狀況，是否惡化，或者好轉，yes123求職網發言人楊宗斌認為，必須持續觀察到下半年，而且特別關注疫情海嘯重災區的觀光、餐飲、航空業。另外也呼籲企業主，除了保障員工權益，勞資雙方確實達成協商共識，還要喚醒道德、良知，畢竟某種程度來說，實施無薪假是公司將營運風險轉嫁給受僱勞工，所以假如從風險貼水的角度來看，日後營運恢復正常，資方確實要考慮提供勞方薪資或福利上的補貼。

楊宗斌進一步表示，若沒有經過勞資協商，公司單方面也不能採取變相的無薪假，例如強迫休事假、預支未來年假、巧立名目放行政假、不打卡的彈性工時，企圖透過這些挪用方式，來規避對外的正式通報，成為無薪假的「黑數」。