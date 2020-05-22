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官員確診！馬來西亞首相篩檢結果曝光...今起居家隔離14天

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▲慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

▲慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

馬來西亞首相府今（22）日發聲明稱，首相丹斯里慕尤丁（Muhyiddin Yassin）日前的主持一場會議中，有一名官員確診感染新冠肺炎，因此按相關規定，慕尤丁將居家隔離14天。

綜合媒體報導，聲明指出，慕尤丁22日上午接受新冠病毒檢測，結果呈現「陰性」，但為安全起見及相關規定，他還是必須居家隔離14天；此外，除了首相，其餘與會者都需要進行檢測及隔離。

慕尤丁此前曾宣佈，將原定12日結束的「有條件行動管制令」延長至6月9日，「抗疫工作雖然已經有許多的進展，但並不代表疫情已經完全結束了。」

▲首相丹斯里慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

根據馬來西亞衛生部表示，任何轎車包含司機就只能有4人；而出租車、計程車、機場專車、豪華計程車或代僱駕駛服務，每趟載客都不能載超過2名乘客。

在行管期間，民眾仍禁止參與群聚或遊行等大型聚會，無論是基於任何目的；不過，民眾可以在開齋節、東馬砂拉越和沙巴豐收期間聚集，但必須根據衛生總監的指示進行。

據悉，在馬來西亞行管非常時期，仍有10項禁止活動，像是娛樂休閒場所、宗教慶典及藝術活動、商業活動、在員工宿舍及住宿的活動、服飾店試穿衣服、試用化妝品試用裝、理髮及美容院服務、任何拍攝活動、涉及在公共場所銷售性質的金融與銀行服務。

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