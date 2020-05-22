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進場6問「紀律操作」　43歲退役士官長股市每年賺百萬！

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楊燁投資以技術分析為核心，他認為線圖最能反應個股實際表現。


圖文／鏡週刊

從看F16戰鬥機結構圖的士官長，變成看技術線圖的專職投資人，退役軍人楊燁靠著抓轉折、找訊號，加上「進場6問」的紀律操作，讓他去年繳出年報酬40％的好成績。面對疫情導致股市動盪，楊燁投資策略轉保守，也將部分資金挪移到有上漲潛力的高殖利率好股。

 

平日上午8點半，楊燁坐在電腦前，先查看韓國股市開盤狀況，等到9點台股一開盤，他緊盯技術線圖，一刻不鬆懈。下午收盤後，換上車衣，楊燁騎單車從桃園龜山前往林口，透過運動釋放壓力。

楊燁（左1）以前在部隊負責維修戰鬥機工作，相當重視紀律。（楊燁提供）
 
 

技術面操作　找訊號抓轉折

「這一路是上坡加逆風，非常有挑戰性，雖然先遇到逆境，但回程時迎來的會是一大段的長下坡。」楊燁說，投資也是如此，一定會遇逆風，但只要掌握訣竅、嚴守紀律，就可以再把錢賺回來。「凡殺不死我的，必使我更強大。」他引用尼采的名言自勉。

請繼續往下閱讀...

「不管是基本面、籌碼面、消息面，最終都會呈現在技術線圖上。」楊燁以技術分析為核心，先從大盤線圖掌握整體股市概況，「新冠疫情導致股市歷經一波大跌，目前屬反彈階段。」他分析，大盤週線圖第二隻腳還沒做出來，處空頭反彈，再觀察大盤日線圖，指數已站上月線與季線，但季線下彎，股價拉回機率大，「不過整體看來，短線偏多。」

4年前楊燁成為專職投資人，開始每天看K線、找訊號、抓轉折的日子。經年累月的訓練，讓他每年都能為自己多賺100萬元，而去年投資國巨、中美晶、玉晶光、超眾、威盛等個股，年報酬率更達40％。

今年3月楊燁投資玉山金7天，報酬率達20％。

事實上，今年3月他才剛搶了一波短線，投資玉山金7天，報酬率達20％。「但因疫情影響，全球經濟不穩定，我的策略轉保守。」楊燁坦言，現階段不追逐主流類股，反而關注高殖利率個股，「不僅可作價差又有股息保護，中和、中連貨、玉山金、華南金都是我在觀察的標的。」

「我會調出個股技術線圖，找出多頭強勢股，再搭配『進場六問』篩選，符合條件再切入。」至於進場六問則是：趨勢、位置、均線、K線、成交量、指標。

「趨勢分成3種：多頭、空頭與盤整。」楊燁解釋，觀察個股日線圖，每一波上漲的高點，都突破前一次的高點，即為「頭頭高」，但漲多一定會回檔，而每次回檔的低點不能跌破前一波的低點，形成「底底高」，只要出現「頭頭高、底底高」即為多頭趨勢。

反觀，每一波上漲的高點，未突破前一次的高點，就會變成「頭頭低」；每次回檔的低點，也跌破前一次回檔低點，則稱為「底底低」，符合「頭頭低、底底低」屬空頭趨勢，其餘的情況都是「盤整」，「多頭趨勢只做多，空頭趨勢則做空，盤整就不動。」楊燁總結。

平日下午收盤後，楊燁換上車衣，藉由單車運動釋放壓力。

進場查均線　出場二大條件

至於進場位置的判斷，楊燁指出，「每當上漲波開始，轉折向上的第一根日線K棒，就是進場位置。」以去年投資的中美晶為例，他從9月中進場到11月初出場，共經歷3次回檔，「回檔後上漲就買進，這段期間一共有3次加碼位置。」楊燁建議，為分散風險可分批進場，第一筆投入資金的一半，每次加碼再投入20％資金。

為確保買進強勢股，進場前得檢查均線，「股價得站上月線，且月線最好上彎，或是月線扣抵即將上彎，若週線、月線、季線呈現三線多頭排列更好。」楊燁表示，轉折向上的第一根K棒最好是中長紅，並搭配成交量增加。「最後觀察MACD指標，若在上漲波段，指標出現紅柱伸長便有助攻作用。」楊燁解釋，指標屬落後資訊，可作為進場時的加分條件，但非必要。

進場後，股票價格有漲有跌，何時該獲利了結？如何停損？楊燁總結二大出場條件：第一、趨勢轉變，「當多頭趨勢轉成盤整時，就要出場，等待下一次做多訊號再進場。」第二、出場訊號出現，「任何一檔股票在漲跌的過程中，都會不斷出現訊號，例如：跳空、大量、長紅長黑、遇到壓力突破或型態滿足，都可用來判斷個股是否來到短線高點。」

他舉例，在多頭趨勢中，向上跳空雖是好事，但跳空後股價是否仍續漲才是關鍵，「若向上跳空缺口被補掉時，可視為轉弱訊號，換言之急漲高檔出現爆量不可被跌破，一旦跌破就要出場。」

面對疫情導致市場不確定性增加，楊燁建議，領股息留現金在身上比較安心。因此，他將投資配置調整為4成作價差，平均持股3檔；4成做存股，以金融股為核心，持股4至5檔，剩餘的2成則彈性運用。

楊燁透過進場6問、出場2條件，抓轉折、找訊號操作中美晶，賺到2個波段。

「楊燁會將技術分析化成口訣，聽了2、30遍後，真的很洗腦，潛移默化成為我在投資時的進場步驟。」跟著楊燁學習1年半的劉小姐說。「技術分析很廣泛，但透過楊燁的整合，讓我不僅看懂線圖，還可以抓到轉折。」股齡10年、同樣跟著楊燁學習1年半的張小姐表示，以前總是在拗單，投資幾乎賠錢，現在可以讀懂訊號進、出場。

軍人出身的楊燁，今年43歲，6年前從軍滿20年的他，因為已經達到領取終身俸的資格，因此決定卸下士官長職位，而會接觸投資，很單純是因為軍人不能兼差，又想增加收入，「想來想去靠投資最可行。不過，以前買股票都憑感覺，所以總是大賠小賺。」

拜師打基礎　守紀律忌直覺

「但我可能得了『股癌』，對股票投資愛不釋手，買了很多書，也上了很多課，只是學了一堆招式，內功卻不足。直到遇到了朱家泓老師，透過有系統的學習，才打下技術分析的基礎。」楊燁笑說，可能師徒二人皆為軍人出身，頻道相近，因此效果特別好。

「軍人訓練最重要的就是紀律，這對我投資有很大幫助。」楊燁表示，技術分析不難，難的是要克服人性，「但我也是人，也有不守紀律的時候，前陣子操作元大S&P原油正2，想要抄底，明明訊號告訴我要出場，但還是多等了一天，結果賠了些錢。」面對失誤，楊燁深刻反省，「紀律就是要克服『覺得』這2字。市場永遠是對的，不對的是投資人不守紀律。」他不斷強調。

【達人理財】進場6問紀律操作　退役士官長每年股市賺百萬

▲進場6問投資法 （以中美晶為例）

進場6問

趨勢：「頭頭高、底底高」多頭趨勢確認，順勢做多。

位置：上漲波開始，轉折向上的第一根日線K棒，就是進場位置，楊燁在A點進場，回檔後再漲（B1、B2、B3點）都是重新進場或加碼的位置。

均線：雖然A點股價已站上月線，但當時月線下彎，楊燁評估要等月線上彎才有助攻力量，「當我在A點買進時，我有預期到股價會有幾天的震盪，待月線扣抵上彎，股價才會跟著漲。」

K線：A、B1、B2、B3處K線都呈現中長紅。

成交量：多頭趨勢下，成交量比以往增加。成交爆量：上漲3天短線高檔出大量，之後沒跌破大量K低點，表示當天買的人都賺錢，為換手量，股價會再上攻／成交爆量：回檔後買上漲K棒帶大量，且之後沒跌破大量K低點，表示當天買的人都賺錢，為進貨量，股價還會再往上攻。

指標：搭配MACD紅柱伸長，助攻力道強。


出場訊號

從C點出發，沿著底部連線，可畫出一條上升「切線」，直到D點的長黑K棒跌破切線，釋放出股價轉弱的訊號，同時也跌破前一波低點，多頭趨勢轉盤整先出場。

再次進場

E點又可以再進場一次，這次是六線多排，但F點因週線壓力放量不過，必須出場。

績效

2019年9月12日，股價約77元買進（Ａ點），續抱到同年11月7日，股價約90元出場（D點），投資報酬率達16％。12月4日再次進場，股價約90元（E點），12月6日出場，股價約96元（F點），投資報酬率達6％。

楊燁 投資小檔案
出生：1977年（43歲）  
現職：專職投資人
學歷：空軍機械學校（現為空軍航空技術學院）、臺灣觀光學院應用外語系（已停招）
經歷：戰鬥機維修教官、士官長退役
投資心法：透過技術分析順勢操作，抓轉折、找訊號，並搭配進場六問、出場二條件，賺進波段財。

「頭頭高、底底高」多頭趨勢確認，順勢做多。


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