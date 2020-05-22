巴基斯坦墜機悲劇發現生還者　銀行執行長僅右手臂骨折

▲巴基斯坦客機墜毀在喀拉蚩機場附近的住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦國際航空公司（PIA）一架空中巴士A320型客機，在巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi）機場附近的住宅街區墜毀，先前消息指出機上107人全數罹難，但現在傳來有數人幸運生還的好消息，目前確認被救出的有旁遮普銀行（Bank of Punjab）的執行長馬速德（Zafar Masud），正前往醫院治療中。

根據巴基斯坦媒體Geo News報導，馬速德僅有右手臂骨折和輕微擦傷，並沒有燒傷的痕跡，已經與家人通過電話報平安。有報告指出，因為飛機是以機尾先著地，所以坐在飛機前半部的人比較有機會倖存。

巴基斯坦東南部的信德省政府發言人也發表聲明證實，目前為止有兩個人從這場災難中倖存。

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) May 22, 2020

Punjab Bank chief Zafar Masud seriously injured in plane crash https://t.co/nyFyzxPkyR pic.twitter.com/f9YG5c0zgS — 24 News HD (@24NewsHD) May 22, 2020

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