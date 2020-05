「港版國安法」最快半年內立法完成　英相強生回應了

▲英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

中國大陸13屆全國人民代表大會即將審議「港版國安法」,旨在禁止煽動叛亂與顛覆國家政權等行為,引起國際熱議。對此英國首相強生(Boris Johnson)的發言人在22日表示,「英國期望中國尊重香港的權利和自由,並致力於確保香港這個全球金融中心的自治。」

自從英國在1997年將主權交還給中國之後,香港就一直奉行著一國兩制的制度,直到2019年的「反送中」事件爆發,引起多次的暴力事件,也讓香港的主權問題再次浮上檯面。

根據《路透社》報導,強生的發言人強調,「我們正在密切監視局勢,並期望中國尊重香港的權利和自由以及高度自治,作為簽署《中英聯合聲明》(Sino-British Joint Declaration)的當事方,英國致力於維護香港的自治,並尊重一國兩制的模式。」

除了強生外,美國總統川普也強調,如果中方在香港實施《國安法》,美國將會有強烈的反應,但會有怎樣的實際作為並沒有詳細說明。

