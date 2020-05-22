4月新增房貸平均利率1.381%　續創歷史創新低紀錄！

▲ 4月新增房貸利率創歷史新低 。（圖／記者林裕豐攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（22）日公布109年4月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.313％，較3月的1.291％上升0.022個百分點，係因週轉金貸款利率上升所致。

若不含國庫借款，則109年4月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.323％，較3月的1.319％上升0.004個百分點。

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購屋貸款金額減少，主要為六都買賣移轉棟數減少，以及部分銀行整批分戶貸款金額減少所致；購屋貸款利率部分較3月下降，為1.381%、創下歷史新低。

央行官員指出，利率創新低主要為央行降息、配合行政院紓困方案2.0優惠利率，加上公股行庫在4月份對自用住宅貸款少於1000萬有房貸優惠，以及銀行積極爭取優惠房貸客戶等因素影響，房貸利率相較3月下降。

資本支出貸款金額下降，主因為3月份基期比較高，因3月有較多大額公民營企業貸款，還有其他行庫積極以低率貸款競爭客戶；利率下降部分，受到降息以及4月部分銀行調降基準放款利率影響，資本支出貸款利率降低。

週轉金貸款金額受到基期因素影響下降，因3月有較多政府借款跟大額公民營企業貸款，因此4月份金額相較3月減少；利率部分因3月承做較多低利的公民營企業貸款，因此4月較3月利率上升。

消費性貸款部分金額增加，主因為就學貸款、公教員工消費性貸款以及個人信用貸款金額較多，因此4月消費性貸款較3月增加；利率下降原因，一為公股行庫配合行政院紓困方案，致4月信用卡、車貸利率有調降，以及利率較低的學貸、公教人員貸款，以及降息等因素影響，拉低消費性貸款利率。