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台新金放手彰銀？　財部「千字回文」樂見「金金分離」

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▲▼台新金董事長吳東亮出席2019台新金控聖誕點燈活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲台新金董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀股東會將在6月19日舉行，今年將舉行董事改選，彰銀的經營權之爭再度上演，日前傳出台新金董事長吳東亮無心彰銀、尋求退場機制，財政部表示，在符合全民利益健全彰銀治理之下，此舉有利落實金融監理機關「金金分離」政策，財政部予以尊重。

彰銀的董事改選在即，台新金與財政部在彰銀的多年恩怨糾葛再度浮上檯面，更有聲音指出，就算官司給台新金一個遲來的正義，吳東亮也無心彰銀，他只想要好好管理台新。

請繼續往下閱讀...

▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀經營權之爭，台新金與財政部纏鬥多年。（圖／記者吳靜君攝）

財政部今（22）日以「近千字」來說明官司和與台新金之間的經營權之爭。

財政部說，一 向主張台新金2005年參與台彰銀特別股增資，與財政部間並無「持續支持取得彰銀經營權義務」的契約關係存在，就算有契約關係，台北地方法院在2014年判決也認為是屬於「一次性合約」，財政部在2005年已經履行完合約，沒有違反誠信問題。

另外，去年高等法院判決認為，假如雙方存在契約關係，雙方存在繼續性的契約關係，要求財政部支持台新金取得彰銀的時間也已經13年，是否已經超過合理範圍、長期股份與表決權分離，對公司治理不利，財政部應受拘束是否有違公序良俗，還有探討的餘地，所以財政部呼籲各界等待高等法院審理結果和判決。

財政部與台新金之間自始至終，都沒有涉及整併的議題，但台新金2006年起多次意圖整併彰銀，並且在2014年董事改選，台新金堅持董事席次過半，九席董事中取得五席一般董事，只同意給財政部一席一般董事，不符合股權實力原則，財政部基於維護公股權益，無法接受。

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

財政部與泛公股陣營自2014年獲廣大股東支持取得彰銀大多數席次、取得經營權，秉持永續經營理念，透過優質的公股代表董事，強化經營團隊，提升彰銀的獲利能力、擴大核心業務、挹注成長動力，業務蓬勃發展。

2015年在公股陣營的經營之下，取得良好的經營成果，公司治理評鑑也是名列前5%，為金融保險業的前四名，現任經營團隊於國際政經情勢波動、金融科技創新趨勢中，仍能維持高度競爭優勢達成輝煌經營績效，不負股東所託。

財政部強調，這次仍是以永續經營為目標，在2020年的董事改選當中推出最佳經營團隊與陣營，期望可以獲得廣大股東繼續支持，彰銀將繼續開創新局，創造獲利佳績。

至於有傳言指出吳東亮以無心彰銀，並且尋求退場機制等，財政部表示，符合全民利益及健全彰銀治理原則下，此舉有利落實金融監理機關的「金金分離」，財政部予以尊重。

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