兆勁記憶體、網通事業再下一城　訂單、合作可望挹注營運逐季成長

▲兆勁董事長紀政孝。（圖／兆勁提供）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁科技（2444）今（22）舉辦109年股東常會，由董事長紀政孝主持，展望營運，兆勁表示，第2季記憶體模組、半導體接單表現，可望帶動整體營收保持雙位數成長，並已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，預計在第3季中上旬出貨挹注營運成長。

兆勁科技今年股東會進行全面改選董事，依公司章程規定，票選出董事7席，含獨立董事3席，新任董事包括寵愛齡有限公司代表人紀政孝、寵愛齡有限公司代表人蔡長明、禾京科技有限公司代表人李蕎咪、禾京科技有限公司代表人李雙圓；獨立董事則由黃彥豪、蘇鈺凱、蕭天祥擔任。

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兆勁董事長紀政孝表示，公司經營團隊戮力擴大整體營運規模，自去年起逐步朝記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務拓展，包括去年下半年受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品，以及Mini LED出貨貢獻，帶動營運大幅成長。

紀政孝指出，去年下半年起本業已連續2季繳出轉盈的成績，各項業務有望在今年陸續開花結果，而且在深化網通事業良好營運基礎上，加上多角化業務經營策略效益發酵，可望挹注未來整體營運邁入下一成長階段。

根據資策會產業情報研究所(MIC)最新預估，若第2季新冠肺炎疫情趨緩、下半年市場回溫，預估今年半導體、伺服器及網通等三大資通訊產品出貨表現，有機會分別較去年小幅成長1-2％、2.5-3％、1-4％等。

兆勁表示，半導體、伺服器及網通產業保持良好需求，有助於創造兆勁良好業務拓展環境，尤其公司旗下網通、記憶體事業業務再下一城，包括網通事業於4月成功接獲德國廠商大型網通產品訂單、記憶體事業也同步與全球最大的記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係等，看好網通、記憶體事業訂單、合作效益可望陸續在今年第3季起逐步發酵。

展望今年第2季營運，兆勁表示，隨著記憶體模組、半導體相關業務接單表現，可望帶動兆勁整體營收保持雙位數成長，而且公司在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，已在去年投入大量資本支出，今年將可減少此部份費用支出，充分展現良好營運獲利能力精進提升。

另一方面，兆勁在減薄再生晶圓技術方面，今年初已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備，也在4月中旬正式確認出貨交易時間流程，預計在第3季中上旬開始出貨，而25G光通訊晶片線材模組也預計於今年第4季開始創造營收，挹注整體營運逐季成長。

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