電價紓困86萬戶受惠 台電董座：補貼金額已達200億元

▲台電今(22)日下午於台電大樓舉辦2020年股東常會，由台電董事長楊偉甫（圖右）主持會議，並由總經理鍾炳利向股東說明台電2019年度營業報告。（圖／記者林淑慧攝）



記者林淑慧/台北報導

新冠肺炎疫情延燒，蔡政府支持艱困企業補貼電費，台電董事長楊偉甫今(22)日表示，目前紓困方案已有86萬戶受惠，補貼金額預計達200億元；其中，60億元由政府預算支付，超過的部分台電已報請經濟部同意，列入政策性負擔。

台電今日下午於台電大樓舉辦2020年股東常會，由台電董事長楊偉甫主持會議，並由總經理鍾炳利向股東說明台電2019年度營業報告，同時也針對營業決算、虧損撥補及發行公司債情形進行報告，並修正經營事業範圍增訂營業項目提請審議。

請繼續往下閱讀...

▲台電現正推動民生住宅用戶智慧電表佈建，民眾可透過具有通訊傳輸功能的智慧電表，結合網站、手機App或居家顯示器讓「用電可視化」，即時掌握自身用電。（圖／台電提供）

由於台電累積虧損仍有843億元，依照公司法規定，台電盈餘必須先彌補虧損，不能發放盈餘，而依照台電公司章程規定，若有虧損不得發放股利，以致台電已連續十五年未發放股利，但現場仍有民股小股東表達希望台電發放股利。

依據財報，台電2019年收入總額6382億元、支出6203億元，稅前淨利179億元，扣除所得稅等之後，最終可分配盈餘為168億元，經填補其他綜合損益2億元，累計虧損自1009億元降至843億元。



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招