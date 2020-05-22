疫情造就零接觸經濟！許毓仁：與其發現金、酷碰券　不如推數位金融轉型

▲ 台灣玉山科技協會秘書長許毓仁。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣民眾黨於今（22）日舉辦「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟論壇」，為促進疫情後產業轉型及擴大產業跨域對話，台灣玉山科技協會秘書長許毓仁指出，在疫情衝擊之後，零接觸式消費模式將更廣為接受，政府也可趁此際推行振興消費時，一同推動金融科技轉型。

許毓仁表示，從SARS、MERS到現在COVID-19，大規模傳染病間隔逐漸減少，台灣無法從全球供應鏈置身事外，以終端消費需求來看，台灣也必須面對很大坑洞，發生「現在生產、未來會賣不出去」的窘境。

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許毓仁認為，台灣的民生消費短期沒問題，但中長期，全球製造樞紐總部將會移轉，原先製造業分支在中國大陸，但這一波中美貿易戰、疫情衝擊，很多企業會把產能分散，移到東南亞或台灣。而他也指出，台灣廠商要跟上高度自動化與無人工廠的這一波轉型，像是智慧生產系統、人機協同輔助等技術，尤其中國大陸已經在推智慧製造，台灣未來有沒有辦法在面對黑天鵝時快速反應，都是需要再升級的。

許毓仁指出，肺炎不會離開，可能會因氣候減緩，直到冬天會再回來。但他認為，這種「新常態模式」，也造就另一個機會，零接觸經濟正在持續擴張，例如穿戴式生理監測設備，或是非接觸式檢測、消毒儀器，外送服務由機器人遞送等，零距離、零接觸經濟，需要政府要極力輔導。

另一方面，許毓仁也指出，與其討論發現金或是酷碰券，不如推動數位金融全面轉型，不然政府在支出振興預算之後，也無法評估成效，不如運用這次啟動國家數位金融轉型，發放方式數位化，並且統一支付方式，做無現金支付整合。