失業率飆升！　勞動部：將啟動安穩雇用計畫、僱主每聘1位失業者最多可領3萬

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布最新失業率為4月失業率4.03%，對此，勞動部次長林三貴表示，此次失業率雖增加，但增幅對比其他國家來說還是算少，勞動部也將在下個月啟動安穩僱用計畫，獎勵僱主雇用失業人口。

勞動部表示，依勞動部掌握資料，初次請領失業給付3月是9001人，4月是9550人；資遣通報4月是1萬7298人，5月到今天為止是9301人。

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林三貴表示，由於台灣防疫做得相當好，且對經濟活動的管制也相對和緩，因此對台灣國內經濟的衝擊也相對和緩，不過因為疫情的關係多少還是會有衝擊。

林三貴也說，勞動部目前都有在掌握勞動市場的動向，確實失業人數有一定比例的增加，但從目前增加的比例來看相對於其他鄰近國家來看還是相對低。且從現在手上5月份最新的資遣通報來看，五月份的失業人數與4月份相比並沒有明顯增幅，但後續也會持續留意。

因此，林三貴說，從目前看到的失業狀況來看，還是會以配合政府所提的振興計畫為主，勞動部在下個月也會啟動「安穩僱用計畫」，若僱主僱用失業30天以上的非自願性離職勞工或職業工會會員，每僱用一人，僱主可獲得5千元補貼，最長6個月。而本月底前也會對外公佈「安穩青年就業計畫」的詳細內容，包括如何輔導青年就業、僱主僱用青年的獎勵措施等。因此勞動部規劃下個月初就會釋出「安穩僱用計畫」，希望把失業者繼續留在勞動市場上。

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