▲巴基斯坦一架客機,墜毀在住宅區。(圖/翻攝自Yusra Askari 推特)



記者林彥臣/綜合報導

巴基斯坦一架空中巴士A320型客機,傳機上搭載了約100乘客,在該國最大城市喀拉蚩(Karachi)機場附近的一處叫做科洛尼(Model Colony)的住宅街區墜毀。

根據英國媒體鏡報報導,巴基斯坦國際航空(PIA)的國內航班PK8303,從巴基斯坦第二大城拉合爾(Lahore)起飛,要飛往喀拉蚩。有民眾拍下畫面顯示,墜機現場冒出陣陣濃煙,有幾間民房起火燃燒。

巴基斯坦民航局發言人薩塔爾(Abdul Sattar)證實機上搭載人員的正確人數,為90名乘客與8名機組員。為了因應飛機失事,巴基斯坦衛生官員也宣布,喀拉蚩當地的所有醫院都進入緊急狀態。

Dark plumes of smoke seen near the crash site. #PIA #ModelColony #MalirCantt #Karachi pic.twitter.com/bLBCmG1dXf