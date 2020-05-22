勞保局補貼3萬方案總檢討！勞團搖頭：申請門檻不合理　低薪族、中高齡勞工領不到

▲北市產總總幹事陳淑綸（右）。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部針對規劃自營作業者或無一定雇主的勞工推出紓困方案，補貼生活費每個月1萬元共給3個月，該項方案今（22）日截止申請，目前總計申請件數已有121萬9757人。不過，勞團還是不滿意，質疑這次所立的2萬4千元門檻根本不合理，部分低薪族僅超過一點點也無法領到，中高齡勞工也都被排除在外。

北市產總總幹事陳淑綸表示，這次的紓困措施讓不少民眾都出現不公平的心理，舉例來說，受雇者必須要被減班休息才能拿到一定程度的補貼，但本身工資就是非常低，投保薪資甚至月薪不到3萬元，跟自營作業者的門檻2萬4千元距離也不遠，可能只超過一點點，可是這些人也沒有任何補貼可以拿到。

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陳淑綸指出，主要是這些低薪者也非常容易受到衝擊，他們原本可以靠偶爾加班來補貼，但現在因疫情關係完全沒有加班、沒有獎金加給，導致能夠領到的薪資大幅減少，生活也相當艱困。

陳淑綸也說，這次勞動部針對自由作業者的部分，門檻設立在2萬4千元其實也對中高齡勞工來說會比較辛苦，主要是年資較久的勞工不太可能投保在2萬4千元這個級距，因為大多數投保在職業工會的人會隨著年紀越大，為了老年生活著想而逐步調高，因此勞動部設立的門檻也無法將這些「投保薪資高，但實際收入減少的人納入」。

因此，陳淑綸表示，勞動部若未來還有規劃其他紓困，應該要將這些弱勢族群也考量進去，不要就畫一條線讓真的需要的人都領不到。

勞動部針對規劃自營作業者或無一定雇主的勞工推出紓困方案，補貼生活費每個月1萬元共給3個月，該項方案已從4月20日上路至今已過一個月，今（22）日即是截止日，據勞保局最新統計資料顯示，共計申請件數有121萬9757件，而目前最新撥款總金額為336億4488萬元。



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