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台銀紓困貸款核准金額　將破千億大關

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▲▼台銀董事長呂桔誠。（圖／台銀提供）

▲台銀董事長呂桔誠。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台銀今（22）日舉行第121週年行慶，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，台銀積極投入防疫、紓困與振興，根據台銀統計，紓困貸款核准即將破千億大關，接下來是擔任振興券兌付，台銀將擔任經理行，更是下一個重要挑戰。

至於勞工紓困貸款方面，台銀每天收件3000件到5000件，藉由台銀行員的協助下，讓勞工有尊嚴地回家、並且維持生計。

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台銀今日舉行2020年行慶，為第121周年的慶祝大會，呂桔誠親自主持慶祝大會，因應新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，會場座位保持一定的社交距離，僅50位主管參與現場慶祝活動，同時透過視訊分享給員工。呂桔誠說，在疫情發生以來，全行所有經理人領著員工一起付出，從防疫到紓困，從紓困到振興，每位員工都極其辛勞；總行的高階主管、總經理也幾乎每周末都會進銀行，堅守崗位發揮所長、分工合作。

在紓困業務上，台銀已經核准超過950億元，將邁向千億元的大關，占全國總核准金額17%，遠超過其放款市占率9.3%；勞工紓困貸款每日收件3000到5000件，讓勞工可以順利度過難關、維持家庭的生計。呂桔誠說，振興券即將啟動，振興券兌付將由台銀擔任經理行，當然會是一番挑戰，但他也相信台銀的員工可以做得更好。

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