　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「叫賣王」又來了！陳其邁25日上東森購物推銷高雄大樹玉荷包

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁出席立法院高農農產品推銷活動，大推高雄玉荷包。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲陳其邁5月25日上東森購物推銷高雄家鄉的玉荷包。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

被粉絲暱稱「腹院長」的行政院副院長陳其邁，近期為了行銷台灣農產品撩落去，繼賣過石斑魚後，陳其邁25日將再度化身「叫賣王」，在全國最大的東森購物電視平台上，向全國觀眾推銷家鄉高雄的農產品大樹玉荷包。

高雄大樹玉荷包進入盛產期，長年的好口碑與好滋味受到饕客們青睞，東森農場嚴選超人氣夢幻逸品「大樹農會玉荷包」，25日於東森購物與東森購物網熱情開賣，每組3公斤裝，東森價880元。

此次的玉荷包開賣，東森購物董事長王令麟也特別再加碼回饋50%東森幣，而陳其邁也會和農委會主委陳吉仲、立法委員邱議瑩一同現身節目LIVE現場站台力挺，號召東森購物全體會員與國人共同支持優質美味的在地農產。

高雄是玉荷包荔枝的最大產地，大樹區溫和的氣候與肥沃的土質，加上純淨泉水澆灌，培育出肉質飽滿、圓潤Q彈的玉荷包，堪稱「大樹之光」，其中又以大樹鄉農會出產的最受歡迎。東森農場嚴選大樹農會玉荷包強勢開賣，粒粒飽滿多汁、香氣濃郁、果肉細緻，甜度更高達18度以上，將從產地冷藏直送到府，保證吃到的是最新鮮。

對於即將上購物台推銷玉荷包，陳其邁22日也先前往立法院出席「高雄農特產品展售會」暖身，他手拿玉荷包拍照，眼睛緊盯著手中美食，一撥完皮就大口吃下去，好吃的表情全寫在臉上。

他致詞時更是大讚，「我高雄我驕傲，因為高雄玉荷包是全台灣最好吃的荔枝，籽很小肉很多，所以過去若出口都是外銷日本，佔最大市場。」

陳其邁表示，因為氣候好，荔枝產量好，品質一樣是世界第一的玉荷包，所以特別來替高雄玉荷包站台，「推薦最好的玉荷包，還有金鑽鳳梨、旗山香蕉，以及龍眼、龍眼乾、龍眼蜜，都是最好的，會不夠賣。這些都是高雄故鄉最有人情味，而且是農民辛辛苦苦呵護長大、最好的農產品，所以來幫高雄的農產品站台。」

陳其邁說，今年台灣防疫做得很好，也希望疫情過後，所有這些農產品能夠熱銷。如何讓農民過好生活，有好的農產品，又能障農民生活，一向都是政府努力的目標。

▲▼游錫堃 陳其邁出席農產特賣會 吃玉荷包。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁與立法院正副院長游錫堃、蔡其昌在立法院推銷高雄玉荷包與農特產品。（圖／記者屠惠剛攝）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
Gogoro總監偷情人妻！背景曝光　這些車都出自他手
Gogoro總監偷吃人妻！摩鐵激戰6次　還要綠帽夫賠償百萬
快訊／一客機墜毀巴基斯坦！「衝入住宅區」　機上載100名乘客
南方澳斷橋懲處名單出爐！「交通部次長、港務公司董座」都在內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

「停止罷韓」再遭駁回4理由曝　葉慶元：困惑又難以理解

美國疫情沒控制住　柯文哲：川普連任會危險

民進黨雲林黨部主委改選　3人競逐就是「影武者之戰」

全國首創！新北市後疫情時代拚招商　整合8大銀行與地主創「安遷小組」

「叫賣王」又來了！陳其邁25日上東森購物推銷高雄大樹玉荷包

立院三讀／操作槍納入槍枝管制　違法製造販賣「模擬槍」最高處250萬罰鍰

快訊／暴雨猛襲災情不斷！高雄市府提升一級開設　韓國瑜親自坐鎮

《外役監條例》修正通過　累犯受刑人可參與外役監遴選

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

「停止罷韓」再遭駁回4理由曝　葉慶元：困惑又難以理解

美國疫情沒控制住　柯文哲：川普連任會危險

民進黨雲林黨部主委改選　3人競逐就是「影武者之戰」

全國首創！新北市後疫情時代拚招商　整合8大銀行與地主創「安遷小組」

「叫賣王」又來了！陳其邁25日上東森購物推銷高雄大樹玉荷包

立院三讀／操作槍納入槍枝管制　違法製造販賣「模擬槍」最高處250萬罰鍰

快訊／暴雨猛襲災情不斷！高雄市府提升一級開設　韓國瑜親自坐鎮

《外役監條例》修正通過　累犯受刑人可參與外役監遴選

落跑鎮長揪朋友群聚喝酒　看警察上門「戴口罩躺棺材」裝死

台南豪雨帶來豐沛雨量紓解乾旱　曾文等水庫有進帳

味全龍5月23日首會二軍賽球迷　小龍女全新應援組曲亮相

中職／岳東華樂當守備活棋　讚江坤宇太優秀：沒話講

民進黨斥「香港一國兩制已死」　國台辦回應了

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

男友偷吃女助理「小孩2歲了」！　女星帶傷硬撐工作…心碎大哭：覺得自己好蠢

口罩夯！假冒「疫病控制中心」詐騙大陸人　警破窗攻堅逮20車手

韓職／KT巫師姜白虎敲5轟手腕受傷休3周　黃載均也受傷

高雄好過日／韓國瑜解決水患的一年後....高雄怎麼了？

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

快訊／韓國瑜再聲請「停止罷韓」　遭法院駁回

高雄各區傳災情　綠議員酸：韓國瑜破功

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」惹哭網

罷韓民調一面倒！館長：6月6日很刺激

快訊／2度聲請「停止罷韓」！法院裁定出爐

韓國瑜看治水成效　強調「退水速度」是重點

了不起！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

連勝文反罷韓：勞民傷財幫了誰？

高雄鹽埕新興街淹水　住戶：6/6之後就不會了

會議不見韓國瑜　高市府公布照片

侯友宜宣布：25日起恢復畢業旅行　100人以下室內場館

用公務車超時　立院：仍會公布名單

呱吉預估罷韓會失敗…端「祭品文」

更多熱門

相關新聞

游錫堃推廣高雄「荔枝王」：楊貴妃吃到會開心大笑

游錫堃推廣高雄「荔枝王」：楊貴妃吃到會開心大笑

民進黨立委邱議瑩22日在立法院康園舉辦高雄農產特賣記者會，邀請高雄市大樹、旗山及內門區農會，推廣在地荔枝、香蕉和鳳梨，立法院長游錫堃受邀前往，盛讚大樹區的玉荷包是「荔枝王」，「連楊貴妃看到都會開心得哈哈大笑」。

王令麟聯手3大咖　熱情開賣「大樹之光」

王令麟聯手3大咖　熱情開賣「大樹之光」

港版國安法若過關？　陳其邁：很多香港人民會非常失望

港版國安法若過關？　陳其邁：很多香港人民會非常失望

振興券循口罩模式發放？陳其邁：依「這3個」原則辦理

振興券循口罩模式發放？陳其邁：依「這3個」原則辦理

韓國瑜為選總統道歉　陳其邁酸：他選舉時講得好像不是這樣

韓國瑜為選總統道歉　陳其邁酸：他選舉時講得好像不是這樣

關鍵字：

陳其邁玉荷包東森購物大樹大樹玉荷包

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

懷中小貓健康長大　溫柔獼猴卻消失了

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面