「叫賣王」又來了！陳其邁25日上東森購物推銷高雄大樹玉荷包





▲陳其邁5月25日上東森購物推銷高雄家鄉的玉荷包。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

被粉絲暱稱「腹院長」的行政院副院長陳其邁，近期為了行銷台灣農產品撩落去，繼賣過石斑魚後，陳其邁25日將再度化身「叫賣王」，在全國最大的東森購物電視平台上，向全國觀眾推銷家鄉高雄的農產品大樹玉荷包。

高雄大樹玉荷包進入盛產期，長年的好口碑與好滋味受到饕客們青睞，東森農場嚴選超人氣夢幻逸品「大樹農會玉荷包」，25日於東森購物與東森購物網熱情開賣，每組3公斤裝，東森價880元。

此次的玉荷包開賣，東森購物董事長王令麟也特別再加碼回饋50%東森幣，而陳其邁也會和農委會主委陳吉仲、立法委員邱議瑩一同現身節目LIVE現場站台力挺，號召東森購物全體會員與國人共同支持優質美味的在地農產。

高雄是玉荷包荔枝的最大產地，大樹區溫和的氣候與肥沃的土質，加上純淨泉水澆灌，培育出肉質飽滿、圓潤Q彈的玉荷包，堪稱「大樹之光」，其中又以大樹鄉農會出產的最受歡迎。東森農場嚴選大樹農會玉荷包強勢開賣，粒粒飽滿多汁、香氣濃郁、果肉細緻，甜度更高達18度以上，將從產地冷藏直送到府，保證吃到的是最新鮮。

對於即將上購物台推銷玉荷包，陳其邁22日也先前往立法院出席「高雄農特產品展售會」暖身，他手拿玉荷包拍照，眼睛緊盯著手中美食，一撥完皮就大口吃下去，好吃的表情全寫在臉上。

他致詞時更是大讚，「我高雄我驕傲，因為高雄玉荷包是全台灣最好吃的荔枝，籽很小肉很多，所以過去若出口都是外銷日本，佔最大市場。」

陳其邁表示，因為氣候好，荔枝產量好，品質一樣是世界第一的玉荷包，所以特別來替高雄玉荷包站台，「推薦最好的玉荷包，還有金鑽鳳梨、旗山香蕉，以及龍眼、龍眼乾、龍眼蜜，都是最好的，會不夠賣。這些都是高雄故鄉最有人情味，而且是農民辛辛苦苦呵護長大、最好的農產品，所以來幫高雄的農產品站台。」

陳其邁說，今年台灣防疫做得很好，也希望疫情過後，所有這些農產品能夠熱銷。如何讓農民過好生活，有好的農產品，又能障農民生活，一向都是政府努力的目標。





▲陳其邁與立法院正副院長游錫堃、蔡其昌在立法院推銷高雄玉荷包與農特產品。（圖／記者屠惠剛攝）

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