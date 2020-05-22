墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

德州共和黨眾議員雷克里夫21日獲參議院表決通過，成為新任國家情報總監。其實身為總統川普「鐵粉」的雷克里夫去年就曾被點名接任，但被認為不夠格，如今仍以5票的些微差距驚險過關，讓國家情報機構的獨立性備受質疑。