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連續上揚！4月失業率飆至4.03％　創近7年來同月新高

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▲▼ 行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

▲ 行政院主計總處公布最新失業率調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布4月份4月失業率4.03%，為近7年同月新高，較3月上升0.31個百分點；經季節調整後失業率4.1%，為2014年1月以來新高；4月失業人數達48.1萬人，較3月增加3.6萬人。

主計總處表示，4月就業人數為1146.7萬人，較3月減少4.6萬人或0.4%，以服務業減少3.4萬人最多，主因受疫情影響較大。4月失業人數則是48.1萬人，較3月增加人3.6萬或8.15%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業增加3.6萬人。

請繼續往下閱讀...

另外，由於部分企業實施無薪假，4月因經濟因素（包括業務不振及季節因素等）導致工時未達35小時就業者達40萬人，為2019年1月調查以來新高，並較3月大增加13.9萬人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，受疫情影響，4月服務業就業人數較上月大減3.4萬，失業人數大增，使得失業率升至4.03％，經季節調整後達4.10％，雙雙創下近年新高。

陳惠欣說，這次失業率創下近7年同月最高，主要是住宿餐飲、批發零售、支援服務業等服務業就業人數大減，使得4月總失業人數升至48.1萬人，也創下102年11月以來最高。
 


 

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