日《防衛白皮書》草案指「陸趁疫情散播假消息」

▲防衛大臣河野太郎。（圖／翻攝自防衛省）



記者王佩翊／編譯

日本在2020年度《防衛白皮書》草案中提到，全球局勢受到新冠肺炎疫情嚴重影響，同時更直接點名中國大陸趁著疫情混亂「故意散播假消息」，並且為了製造對自身有利的國際秩序，利用疫情擴大國家之間的戰略競爭。這份《防衛白皮書》將會在7月於內閣會議上進行報告。

根據《朝日新聞》報導，防衛省有意在2020年度的《防衛白皮書》記載，「中國故意散播假消息」等具有警示性的內容。目前《防衛白皮書》僅在草案階段，相關內容則被紀載在防衛省內部說明用的資料內。

根據防衛省內部說明用資料，《防衛白皮書》草案中提及，「隨著新冠肺炎疫情持續擴大，演習與聯合軍演被迫中止或延期，如果長期下去，可能會影響各國軍事態勢。此外，中國等國家為了形成對自身有利的國際秩序與地區秩序，只會讓國家間的戰略競爭更加明顯。」直接點明了日本在安全保障上的課題。

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