豪雨讓全台水庫進帳　水利署：台南、高雄水情燈號恢復正常

▲中央氣象局預估今、明二天西南風有增強趨勢，可能帶來更大降雨，水利署官員期待這波雨勢可以舒緩南部旱象。圖為曾文水庫。（圖／記者翁伊森攝）

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局發佈豪雨特報，經濟部水利署今（22）日表示，受惠此波降雨，各水庫蓄水皆有提升，經濟部旱災應變小組決定臺南、高雄水情燈號今日由黃燈減壓供水恢復為水情正常。

中央氣象局今天下午三時再度發佈豪雨特報，經濟部經研析最新氣象預報，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今天下午四時水災中央災害應變中心二級開設，以妥為應變。水利署官員表示，若降雨情況持續，南台灣水庫可望「解渴」。

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▲經濟部水利署宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。（圖／經濟部提供）

水利署官員指出，本周梅雨帶來七天豐沛雨量，今天是這一波梅雨最強的雨勢，讓南部水庫進帳不少，預估主要供應南台灣用水的曾文、烏山頭、南化、牡丹四個水庫的總降雨效益，上看4900萬噸。

依據水利署最新統計，主要供應南台灣用水的曾文、烏山頭、南化、牡丹四個水庫，曾文水庫蓄水率從昨天7.9%升高為10.3%，烏山頭蓄水率則達55.1%、南化水庫達19.0%、牡丹水庫蓄水率為39%。

中央氣象局預估今、明二天西南風有增強趨勢，可能帶來更大降雨，水利署官員期待這波雨勢可以舒緩南部旱象，南部的水情燈號仍維持在「減壓供水」黃燈，提醒民眾仍要節約用水。

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