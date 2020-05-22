趁她替老父量血壓　日女拿啞鈴猛砸女看護頭：為什麼我媽死了妳還活著？

▲女看護無辜遭到家屬攻擊。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本札幌21日傳出，有一名53歲女子趁著67歲的女看護在替自己的父親量血壓時，突然拿起家中的鐵製啞鈴，猛然往看護的頭上連續重擊5下，導致女看護當場滿頭是血倒下，所幸送醫後，並無生命危險。該名女嫌被逮後聲稱，自己是因為嫉妒女看護才會痛下毒手，精神極度不穩定，目前警方正在深入調查嫌犯是否具有責任能力。

根據《共同社》報導，被害的67歲女看護自1年多前開始照顧嫌犯的父母，然而嫌犯的母親3月時不幸去世，此後女看護則專職照顧嫌犯80多歲的老父親。根據警方表示，該女21日上午11時左右，趁著女看護再替8旬老父親量血壓之際，突然拿起啞鈴，從後方猛砸被害女性頭部，施以暴行，儘管過程中老父親不斷大喊，「妳會把人打死的！」但嫌犯仍不肯停手，甚至回道，「她死了也無所謂。」

嫌犯犯案後自行向警方報案並稱，「媽媽出大事了，請幫幫我。」等到警方到場後，才發現滿頭是血的女看護，連忙將其送醫治療，並當場以殺人未遂罪名逮捕這名無業的53歲女性。女看護送醫治療後，經醫師判定，傷勢需一個星期才能痊癒。

女嫌被警方審訊時坦承犯行並表示，「（我）會出手傷人都是因為出於對女看護的嫉妒。為什麼活著的人不是媽媽而是這個人。」但對於犯案細節又出現前後矛盾的證詞，因此警方將深入調查該女是否擁有責任能力。

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