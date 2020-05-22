豪雨特報雨彈來襲！水利署：台南市歸仁區列二級淹水警戒

▲高雄市部分區域達一級淹水警戒。（圖／截自水利署）

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局發佈豪雨特報，經濟部水利署今（22）日緊盯全台水情，下午三時發佈最新淹水警報，除高雄、屏東分別列為一級、二級淹水警戒外，新增台南市歸仁區列入二級警戒，官員提醒周邊居民小心防汛。

中央氣象局預報員陳建安表示，今日西南風更加增強，達到西南氣流的等級，晨間不斷有強回波由台灣海峽南部移入南部地區造成大雨，今天受滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨。

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▲經濟部水利署宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。（圖／經濟部提供）

為因應劇烈降雨，水利署各所屬單位紛提前應變開設，第五、六、七河川局二級開設，第二、八、九、十河川局、中區水資源局及台北水源特定區管理局三級開設；各縣市政府，屏東縣、台南市、高雄市政府二級開設，新竹縣、彰化縣政府三級開設。



水利署表示，已備妥全台大型移動式抽水機1,525台。其中，地方政府自有控管1,426台，已有1,057台預佈於防汛熱點，可隨時準備啟動抽水，其餘369台可機動調度支援。

水利署控管99台，其中13台已上車待命：二河局2台、三河局1台、四河局2台、五河局3台、六河局2台、七河局3台，隨時可啟動支援；支援中2台：三河局支援1台至南投縣草屯陳府將軍廟、六河局支援1台至台南市仁德區中華醫科大。

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