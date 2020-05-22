鴻海將三大產業新增至「公司章程」　董座劉揚偉重申「FOXCON 3.0」轉型升級

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）即將在6月23日舉辦股東常會，今（22）日發布開會通知與議事手冊，其中討論事項三，擬新增機器人、電動車及數位健康等營業項目至「公司章程」，代表鴻海推動三大產業的決心，而董事長劉揚偉更在營運報告中，重申「FOXCON3.0」轉型升級的目標。

根據鴻海發布的109年度股東常會議事手冊，其中討論事項三，為因應公司未來發展機器人、電動車及數位健康的營運需要，擬增加營業項目至「公司章程」，因為「三加三」的政策推動是從集團中央推行， 像過去醫療、車輛、機器人等項目，各個子公司依照需求有相關的營業登記，未來子公司這一塊還是會持續做下去，但是鴻海新增這幾個項目的營業登記，代表著集團母公司推動的決心

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董事長劉揚偉在營業報告中提到，去年對於集團來說是相當不容易的一年，因為外有中美貿易大戰燒得火熱，內則有公司領導團隊交棒轉換，內外都處在一個高度變動時期，但即使是如此充滿挑戰的一年，感謝有創辦人打下的紮實基礎、各位股東的全力支持、客戶的充分信任，以及員工與供應商夥伴的辛勤付出，所以鴻海仍然繳出全年營收再創新高的漂亮成績單。

劉揚偉指出，過去這半年，全球歷經疫情衝擊，集團一方面首重防疫、務求確保員工安全，一方面心繫客戶，加緊復工復產腳步，而儘管疫情為世界經濟帶來考驗，但公司一向認為「任何一個時刻都可以是『最壞的時代，也是最好的年代』」，端看我們是否準備好迎接新局，因此鴻海從一開始的奠基於核心製造技術，到近年積極往工業互聯網應用發展。

劉揚偉進一步指出，鴻海致力於資通訊科技領域的研發，成績都有目共睹，例如被《富比士雜誌》（Forbes）評定為全球百大數位公司第25名，也名列科睿唯安 ( Clarivate Analytics )評選的 2020全球百大創新機構名單，同時台灣民營企業中，更只有鴻海連續三年獲得這項殊榮。

劉揚偉說明，雖然頻頻獲得肯定，但集團並不會以此為滿足，仍然不斷極力求新求變，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法就是走上FOXCON1.0現況優化、FOXCON2.0數位轉型，以及FOXCON3.0轉型升級等三條看似有區分，其實卻是合而為一的道路，朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

FOXCON1.0現況優化部份，劉揚偉表示，公司在去年已對外宣示「分工、分享、興利、除弊」四大重點並貫徹執行，也就是以「強中央、富地方」的精神讓中央與子公司以及中央與次集團之間分工清楚，並全力推動集團內部的資訊高速公路以彼此即時分享各項資訊與心得。

劉揚偉指出，事實上，新冠肺炎疫情剛開始爆發時，「分工、分享」的協作就發揮功效，讓全球各廠區得以聯手超前佈署、有序推進復工復產，另外集團也在採購流程中導入系統化機制，以排除人性所可能帶來的弊端，減少不必要的成本，也增加股東利潤，進而達到「興利、除弊」的效果。

FOXCON2.0數位轉型方面，劉揚偉表示，公司則善用數位科技使整體營運更有效益，像是優化網站平台與投資大眾高效溝通，也建構了供應鏈管理平台，讓鴻海的上游廠商與客戶都能夠清楚相關訂單執行情況，一方面使公司可以藉由明確的數字表現強化供應商管理，另方面也讓公司能夠更機動迅速滿足客戶的需求變化。

劉揚偉指出，鴻海也著手建立各種大數據資料庫，讓各管理環節能依照客觀數據，而非人的主觀意識做決策，形成自動化的智能決策流程，也提高決策速度與品質，而且無論是生產或是績效管理也都將以數位科學化方式來「提質、增效、降本、減存」，最終則極大化集團收益報酬。

FOXCON3.0的轉型升級，劉揚偉表示，主要藉由研發新技術與投身新產業來達到目標，透過投資「電動車、數位健康、機器人」三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「三加三」作為公司重要的發展策略。

以電動車為例，劉揚偉表示，鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。

此外，劉揚偉表示，為鞏固在技術領域的領先地位，公司特別將在年中成立鴻海研究院，預計下設五大研究所，分別為人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所。

劉揚偉強調，鴻海一直根留台灣、布局全球，並在中國大陸、墨西哥、加拿大、捷克、荷蘭、印度、越南等多處都設有據點服務客戶，而且美國威斯康辛州的投資案也按規劃穩定前進，像是威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設，威州製造園區也計畫在今年中開始試產，並極力延攬各方優秀人才，在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種。

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