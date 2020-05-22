智庫模型預測：經濟衰退使川普在今年總統大選中慘敗

▲「牛津經濟研究院」的大選模型預測說，川普會在今年總統大選中慘敗。圖左為他的競選對手拜登。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

英國一家智庫的選舉模型預測：由於新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退，將使川普在今年11月的美國總統大選中遭遇慘敗。 經濟好棒棒曾經是川普爭取連任的最強大資本，但隨著新冠肺炎疫情爆發以及隨之而來的經濟停滯，川普已喪失這項競選優勢。

「路透社」在5月11日至14日進行的調查顯示，美國第二季度國內生產毛額(GDP)預計將萎縮35%。根據美國勞工部資料，過去9個星期， 美國首度申請失業救濟的人數累計達3890萬人。 國「有線電視新聞網」(CNN)報導，歷史前例顯示，可怕的經濟衰退會 給尋求連任的國家領袖帶來厄運。

英國「牛津經濟研究院」(Oxford Economics)周三(20日)公布的上述美國大選模型預測，疫情帶來的經濟衝擊，將使川普在今年11月的大選中遭遇「歷史性挫敗」。預測結果指出，「經濟問題將是川普在今年11月無法跨過的障礙」。

據報導，此一模型根據失業、可支配收入及通貨膨脹等因素對大選結果進行了預測，結果顯示川普將遭遇慘敗，僅獲得35%的選票。如果成真，這將是一個世紀以來， 尋求連任的美國總統在大選中表現最糟的一次。 導稱，此一結果跟該模型在新冠肺炎疫情發生之前的預測形成強烈對比。當時模型預測川普會以55%的得票率勝選。

CNN報導，自1948年以來，除了1968年和1976年外，「牛津經濟研究院」 的大選模型都能準確預測美國大選的結果。 不過，分析家指出，在正常時期這種傳統的預測模式是有效的，但美國目前處於不正常時期，可能影響預測的準確性。「牛津經濟研究院」也承認，他們的模型「有其局限性」，包括他們排除了非經濟因素。

美國昆尼皮亞克大學周三公布的一項最新民調顯示，民主黨總統參選人拜登對川普的領先幅度拉大到11個百分點，意味著全國的登記選民裡有50%會投票給拜登、39%會投票給川普。