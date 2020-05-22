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後疫情時代投資術！多元配置資產抗波動　分紅保單成新寵兒

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲後疫情時代，渣打銀行建議，投資人應增持穩健資產，強化風險抵禦，達成多元平衡的資產配置策略。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，改變許多投資人的資產配置策略，渣打銀行指出，全球金融市場在3、4月經歷大幅波動後，許多投資人紛紛轉向穩健的投資標的，在可承受的風險範圍內分散投資，達成多元平衡的資產配置策略。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，各國央行輪番降息，預期全球的低利率環境將持續更久時間，同時風險性資產價格經歷幾波劇烈震盪，投資人開始尋求保守型，但仍有穩定報酬機會的投資產品。

請繼續往下閱讀...

陳太齡認為，資產配置應著眼於長期目標，在市場尚未完全從新冠肺炎疫情衝擊中復甦之前，現階段可關注較穩健型的投資產品，在可承受的風險範圍內分散投資，達成多元平衡的資產配置策略。

根據渣打銀行內部觀察，後疫時代除了延續防疫新生活運動，客戶更積極調整手中的資產配置，在穩健投資需求推動下，今年前4個月渣打銀行保險商品仍維持穩健動能。

近來分紅保單由於兼具「分擔風險、紅利共享」兩大優勢，渣打銀行指出，客戶詢問度較以往提升，分紅保單不僅可享有壽險保障，還可能有機會參與紅利分配，同時也提供台幣、美金、人民幣等多元幣別選擇，協助客戶在後疫時代，依照自身需求強化財富的免疫力、達成資產的平衡布局。

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