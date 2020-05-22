傳中國發電廠停用澳洲動力煤　澳副總理：兩國相互需要

▲中國大陸華南一處發電廠。（圖／記者任以芳攝）



文／中央社記者丘德真雪梨22日專電

近日市場消息指中國發電廠停用澳洲動力煤（thermal coal），隨即引起澳洲媒體關注。雖然中國媒體指有關消息沒有根據，但已再度引起澳洲朝野關注中國經濟脅迫的問題。

「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）昨天報導，近日中國傳出消息，聲稱當地部分發電廠已接獲指示，要停用澳洲動力煤。雖然消息未被證實，但由於澳洲與中國關係惡化，再加上去年曾經發生澳洲煤貨船不准在中國卸貨長達45天，所以中國發電廠停用澳洲動力煤的消息，已引起澳洲業界關注。

5月19日中國「我的鋼鐵」網站報導，指市場傳聞有中國發電廠接獲指示，要停止進口澳洲的動力煤，同時未知其他種類的澳洲媒炭是否受到影響。不過，報導同時指出，消息屬實的可能性不高，因為中國南方的發電廠其實受到缺煤問題困擾。

另外「中國能源網」19日報導，指今日智庫能源公司已隨即向南方港口多位業界同仁詢問求證，並獲悉目前南方福州、廣州等港口並未收到官方要求限制澳洲煤進口的正式文件通知。

雖然中國媒體指市場傳聞沒有根據，但已引起澳洲媒體討論，關注中國是否繼向澳洲大麥課徵80%關稅、禁止部分澳洲肉商進口牛肉之後，可能還要向澳洲煤炭下手。對此，澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）表示，有關消息已引起澳洲政府的高度關注。

"It does worry us"



Deputy Prime Minister Michael McCormack responds to reports Australian miners will face new restrictions selling coal into China.



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包括第九頻道新聞網（Nine News）、衛報（The Guardian）等多家澳洲媒體，今天早上紛紛引述麥考馬克接受澳洲廣播公司（ABC）訪問談話。他說：「我們當然是非常關注有關消息。」

麥考馬克提到，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）及澳洲外交官員已著手處理相關問題。他說：「我們（澳洲）和中國的關係是雙向的，中國需要澳洲，澳洲也同樣需要中國。我們想要確定的是，我們要保持小心和審慎。」

麥考馬克強調，中國煉鋼廠和發電廠的運作，需要高品質的澳洲煤炭。他說：「中國從很久以前就是我們（澳洲）的客戶，他們了解我們煤炭的品質、他們也了解我們鐵礦石（iron ore）和其他資源的品質。」

由於中國下月將改變鐵礦石的進口清關手續，澳洲多家媒體引述中國環球時報報導，指這是對澳洲的「委婉警告」（implicit warning）。

對於澳洲面對中國施壓的問題，澳洲內政部部長杜登（Peter Dutton）今天接受第九頻道新聞網訪問時指出，面對中國的滋擾，澳洲政府會繼續堅持自己的作法。

杜登說：「我們會堅守自己的信念和價值觀念。」另外，他也批評中國向澳洲產品課徵關稅的作法。

衛報今天報導，在野黨工黨籍的前澳洲財政部長史旺（Wayne Swan）表示，他支持杜登的立場。史旺說：「中國已越來越蠻橫。」

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