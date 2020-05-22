「川普鐵粉」成新任國家情報總監　民主黨憂獨立性受損

▲美參議院批准雷克里夫擔任國家情報總監的人事案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德州共和黨眾議員雷克里夫21日獲參議院表決通過，成為新任國家情報總監。其實身為總統川普「鐵粉」的雷克里夫去年就曾被點名接任，但被認為不夠格，如今仍以5票的些微差距驚險過關，讓國家情報機構的獨立性備受質疑。

參議院21日以49票贊成、44票反對，批准雷克里夫（John Ratcliffe）擔任國家情報總監的人事案，而投下贊成票的全是共和黨籍議員，民主黨籍議員則全數反對。《衛報》指出，這是該職位從2005年設立以來，第一個沒有獲得兩黨廣泛支持的人選。

自從川普上任後，總是將情報工作「政治化」，迫使機構做出有利於政府的報告。而身為川普鐵粉的雷克里夫不但缺乏情報經驗，還多次在公開場合替川普辯護，即便雷克里夫在聽證會上再三保證，絕不會做出袒護川普的報告，民主黨人士仍對其是否能保持獨立持懷疑態度。

據《中央社》報導，雷克里夫在情報委員會人事案聽證會上承諾，他會頂住壓力說真話；同時，他還認為中國是美國最大威脅，一心要取代美國成為世界超級強權。

國家情報總監將負責監管17個情報機構，包括中央情報局（CIA）及國家安全局（NSA），而雷克里夫也是最缺乏情報經驗的一任總監，他曾誇大工作經歷及誤導反恐事件資訊，引發眾多民主黨員批評。

前任國家情報總監柯茨（Dan Coats）與川普對伊朗、北韓及通俄門問題都意見相左，最後於去年8月下台，當時川普就點名雷克里夫接任，並指他能有效駕馭那些「失控的」情治單位。不過後來遭反對後，由反恐專家馬奎爾（Joseph Maguire）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）分別擔任代理總監。

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