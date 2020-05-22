台電進軍綠電銷售全年上看8.4億度　備轉綠燈238天創5年新高

▲台電今(22)日下午於台電大樓舉辦2020年股東常會，由台電董事長楊偉甫（圖右）主持會議，並由總經理鍾炳利向股東說明台電2019年度營業報告。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台電董事長楊偉甫今（22）日表示，台電今年正式進軍綠電銷售市場，預估全年可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為全台最大綠電供給者；在供電展望方面，全年將亮起高達238天供電綠燈，創下自2015年來5年新高。

台電今日下午於台電大樓舉辦2020年股東常會，由台電董事長楊偉甫主持會議，並由總經理鍾炳利向股東說明台電2019年度營業報告，同時也針對營業決算、虧損撥補及發行公司債情形進行報告，並修正經營事業範圍增訂營業項目提請審議。

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由於台電累積虧損仍有843億元，依照公司法規定，台電盈餘必須先彌補虧損，不能發放盈餘，而依照台電公司章程規定，若有虧損不得發放股利，以致台電已連續十五年未發放股利，但現場仍有民股小股東表達希望台電發放股利。

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

楊偉甫指出，去年用電量隨炙夏高溫再創歷史新高，經台電努力，供電燈號仍點亮穩定綠燈，備轉率維持10%以上。另外，為滿足國內企業綠電使用需求，台電也於4月獲能源局核發再生能源售電業執照，規劃未來透過銷售自建綠電，活絡國內綠電市場交易。

台電表示，今年更從1月至今皆維持備轉容量率10%以上，繼4月通霄345kV超高壓線路加入輸電行列，6月通霄電廠3號機也將正式商轉，再添100萬瓩供電生力軍，今年盛夏備轉容量率可望「綠到底」。

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

台電指出，去年首度燃氣發電佔比正式超越燃煤發電，達到黃金交叉，使燃氣成為最主要電力來源。台電也藉提升機組淨熱效率來降低用煤量及空污排放量，於2019全年火力機組淨熱效率達40.76%，創下新高，全年排放量較2015年減少50108噸，減少近五成。

依據財報，台電2019年收入總額6382億元、支出6203億元，稅前淨利179億元，扣除所得稅等之後，最終可分配盈餘為168億元，經填補其他綜合損益2億元，累計虧損自1009億元降至843億元。

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