才粉碎死亡說…金正恩再度消失21天　南韓密切關注下落！

▲北韓領導人金正恩5月1日出席工廠竣工儀式，神采奕奕進行剪綵。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

南韓統一部22日表示，北韓領導人金正恩再度神隱長達3周，當局正密切關注他的下落。回到本月1日，金正恩才風光現身，出席竣工儀式剪綵，當時打破外界「病危」、「死亡」說，如今他則再次消失，引起國際各界關注。

《韓聯社》報導，南韓統一部發言人22日被問及是否知道金正恩的狀況時，回應有關單位正密切關注此事，「今年1月有段時期，他也從大眾面前消失21天，我們正觀察他沒有出現在媒體報導的情況。」

有關金正恩身體狀況有異的傳聞早在4月就開始擴散，神隱20天後，他本月1日突然現身，出席順天磷肥工廠竣工典禮，瞬間粉碎他可能死亡的謠言。不過那次露面後，他再度從官媒上消失約3周。

不過報導指出，金正恩神隱的情況並不算罕見。回到1月25日，他當時在平壤出席新年活動的音樂會，接著消失3周，直到官媒指他在2月16日前往平壤的陵墓，紀念他已故父親、前任領導人金正日的冥誕。

金正恩從大眾面前消失最久的一次，是在2014年9月，當時他長達40天都沒出現，終於現身時看似行走不便。南韓情報機構認為，他接受手術，切除腳踝的囊腫。

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