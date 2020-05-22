台股收盤重挫197點！電金傳產全倒、生技一枝獨秀　指數險守10800點

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（22）日開低殺低，盤中不斷擴大跌勢，並下跌超過百點，尾盤更是受到賣壓加重影響，終場收再10811點，下跌197點或1.79%，成交量1771.84億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以292元作收、下跌1.85%；鴻海（2317）收在73.6元、下跌1.47%；股王大立光（3008）以3840元作收、下跌2.29%。

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類股指數一片慘綠，僅生醫類股一枝獨秀，逆勢上漲0.4%；電金傳產股皆大幅重挫，玻璃、橡膠、汽車、油電燃氣、半導體、光電、電子零組件等類股跌逾2%，金融類股也有1.5%跌幅。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，今日影響一部分在於香港國安法，市場認為兩岸關係進一步緊張，亞股全面重挫。他表示，這一陣子市場的擔憂，從疫情不確定、經濟衝擊，再到近期美國針對大陸的華為限制、台積電布局，以及對於到香港國安法的反對，讓影響消息又回到政治性因素，對買盤就有影響。

▲ 今日生技股逆勢走揚。（資料照／記者湯興漢攝）

鍾國忠認為，之前台股的上攻力道就一直不穩，可說是「有熱度、沒強度」，熱度是成交量持續維持1500億元以上；但沒有強度則導致11000點關卡不容易站上，儘管收復也待不久。從11日開始，已連續10天呈現「上漲量縮、下跌量增」的格局，上漲時市場認為高檔風險高、不願意追價；跌回來就有人做短線區間操作、趁大跌承接。

鍾國忠指出，目前還是集中在少數財報表現好、業績題材好的公司。而受到美中科技角力以及MSCI將調降台股權重影響，外資也沒有必要在這時加碼買進，因此大盤在這位至偏向溫和弱勢整理，預期會在在季線與11000年線整理區間整理。

然而，相較需靠外資推動的大盤，中小型個股、OTC則較有表現機會，因本土內資力挺、資金滿充沛，有比較多轉進機會，尤其業績亮眼的生技股也是OTC重點類股，這段時間比較容易吸引市場青睞。