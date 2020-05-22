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瑞基力挺台灣防疫！　捐贈中央流行疫情指揮中心現場檢測設備

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▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）全力支持國家防疫，今（22）日捐贈瑞基防疫設備，包含POCKIT Central全自動核酸分析儀五組、新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑十組、新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑陽性對照組五組與相關配件等給中央流行疫情指揮中心，並計畫協助外島防疫，將防疫設備佈建於澎湖、金門、馬祖、綠島與蘭嶼。

瑞基海洋表示，身為立足台灣的生技公司，深耕現場核酸檢測平台多年，整合台灣電子、精密機械、光電、生化等優勢產業打造而成瑞基核酸檢測平台，深獲國際組織與多國國家單位信賴，平台系統於2014年獲選列入美國國家級實驗室（PNNL）出版第一防線生物偵測技術指南，為亞洲第一家被列入可提供現場PCR檢測系統的生技公司。

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瑞基海洋董事長劉正忠表示，在瑞基發展的過程中，多次獲得政府相關單位，包括衛福部、科技部、特別是中科管理局及農委會等，在研發補助與產品認證輔導的協助，面對這次嚴峻的新冠肺炎疫情，因中央流行疫情指揮中心與第一線醫護人員努力，台灣人民生活與瑞基公司得以運作如昔。

瑞基海洋指出，公司具有多年國內外成功防控傳染病經驗，如今POCKIT Central與新冠病毒檢測試劑通過國家檢驗，更應善盡企業社會責任，因此捐贈POCKIT Central全自動核酸檢測平台（包含分析儀與試劑），具有體積小，反應時間短，容易操作的特性。

瑞基海洋說明，整體可將核酸檢測流程簡化，從核酸萃取、核酸擴增及檢測結果判讀，完全自動化，讓反應時間縮短至85分鐘，便可得到品質同等於一流國家實驗室的結果，為國人爭取黃金治療與最佳防疫時機，非常適用於離島，邊境及遠程防疫監控。

瑞基海洋強調，台灣新冠疫情控制的優越表現，受世界各國肯定，如今瑞基投入檢驗國家隊，除了與中央流行疫情指揮中心ㄧ同守護國人健康，未來也將代表台灣協助其他國家監控疫情，新冠病毒大流行雖是危機，卻也為台灣生物科技產業的轉機。

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