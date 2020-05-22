德州海軍基地槍擊案　FBI：與恐怖主義有關

▲美國聯邦調查局FBI發言人表示，槍擊案嫌犯已經死亡。（圖／路透）

文／中央社休士頓21日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）發言人表示，今天發生在德州一處美國海軍基地、造成1人輕傷的槍擊案，是與「恐怖主義有關」的攻擊。

FBI的葛瑞夫茲（Leah Graves）表示，槍擊案嫌犯已經死亡。但葛瑞夫茲並未說明這名嫌犯是遭擊斃，或因自己造成的傷勢而死。

葛瑞夫茲說：「我們確定今天早上發生在聖體城海軍航空站（Naval Air Station Corpus Christi）的事件，是與恐怖主義有關。」

葛瑞夫茲表示，在這起調查上，FBI探員正和其他執法單位合作，調查「十分順利」。

FBI堆文表示，那起發生在當地時間上午6時15分的槍擊案中，有一名水兵受傷並正接受完善的治療，預計今天稍晚就能出院。

FBI補充，嫌犯的資訊「不會在此時公布」。

聖體城海軍航空站是美國和外國軍人接受飛行訓練的地方。基地發言人基施尼克（Fifi Kieschnick）稍早表示，維安部隊「制伏了」槍手。

去年，一名沙烏地阿拉伯槍手在佛羅里達州的彭薩科拉（Pensacola）海軍航空站發動攻擊，造成3死8傷；此案發生數天前，一名美國水兵在夏威夷的珍珠港軍事基地射殺3名平民，其中兩人身亡，凶手也親手了結自己的生命。

▼ 美國聯邦調查局（FBI）發言人葛瑞夫茲（Leah Graves）。（圖／路透）