「港版國安法」掀國際反彈　學者：美國可能終止香港特殊待遇

中國第13屆全國人大會議22日登場,議程中提出審議「港版國安法」,引發國際高度關注。各大外媒紛紛報導指出,這是迄今對於香港最戲劇性的公民權利侵犯,再度激起港人對於北京影響力的恐懼及憤怒,示威者將重返街頭。此外,此舉在當地與國際都將引發反彈,美國甚至可能終止香港的特殊地位與待遇。

中國人大宣布即將審議「港版國安法」,禁止顛覆國家政權、外部勢力干預、分裂國家、恐怖活動與外部勢力干預等行為,旨在「填補香港國安漏洞」,被外界認為大幅削弱香港自治與言論自由,引發國際關注。

《華盛頓郵報》形容,雖然香港被保證擁有半自治地位,但北京長期推動政策削弱其獨立地位,「港版國安法」是迄今為止對於香港最戲劇性的公民權利侵犯,也將對泛民主運動造成巨大打擊。加州大學爾灣分校(UCI)香港史學者沃瑟斯特羅姆(Jeffrey N. Wasserstrom)說,「我們完全有理由認為,將會出現另一波激烈抗議以及行動主義的復甦」。

但多倫多大學政治學副教授奧格(Lynette Ong)認為,由於被逮捕與壓制的風險越來越高,新一波示威應該不會像去年一樣浩大。她指出,理論上,香港立法機關可以否決此法案,或由美國干預,但有鑑於地方議會有利於北京,美國也面臨疫情危機,因此上述2種情況可能性都不高。

《紐約時報》指出,「港版國安法」鎖定挑戰政權的示威者,加強控制香港,破壞了「一國兩制」之下的相對自治,也涉及司法獨立、言論自由等抗爭核心,重燃港人對於北京影響力滲透的恐懼、憤怒與反抗。報導中提到,此舉恐怕加劇北京與華府之間不斷惡化的關係,因為過去美國就時常提醒中國「不得侵蝕香港的自治權與自由」。

BBC引述智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國研究主任白明(Jude Blanchette)的說法指出,「港版國安法」可能導致美國終止香港的特殊地位與待遇,將香港視為中國大陸,同等對待,雖然仍需觀察法條具體措辭,但華府仍面臨巨大政治壓力。

美國去年通過《香港人權與民主法案》,要求國務卿每年評估香港自治狀況,以決定是否繼續賦予香港特殊地位,每年3月底向向國會提交評估報告。但是,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前表示,由於北京可能在即將召開的人大會議上進一步削弱香港自治,因此國務院決定延遲提交報告。

《衛報》報導,批評人士指出,「港版國安法」將有效破壞本應賦予香港高度自治的「一國兩治」框架,法律觀察人士與人權倡議者也擔心,此法將被用來針對批評中央政府的人士。

香港民主派議員郭榮鏗(Dennis Kwok)批評北京背棄承諾,違背義務,「這是香港的末日」(This is the end of Hong Kong)。香港浸會大學政治學學者陳家洛(Kenneth Chan)也說,「這代表著在『一國兩制』之下香港的終結」。

儘管如此,示威者已經重返街頭,且似乎更加堅定訴求。前香港立委羅冠聰(Nathan Law)在臉書上表示,「去年的這個時候,我們不是也相信逃犯條例一定會通過嗎?香港人一直在創造奇蹟。」香港眾志秘書長黃之鋒(Joshua Wong)則說,「人們將繼續上街抗議,香港人不會被嚇跑。」

