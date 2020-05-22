又一家撐不住了！IBM在美五州大舉裁員　上千名員工飯碗不保

▲IBM大舉裁員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

IBM日前宣布將在全美展開裁員，至少涉及5個州的員工。目前公司並未透露具體裁員人數，但一名員工估計，裁員數可能達到數千人。

IBM發言人巴比尼（Ed Barbini）表示，IBM所在的市場競爭激烈，需要保持靈活性，以便為人力增加高價值技能。我們始終會考慮目前的環境，但IBM的人事決策主要還是出於對業務長期健康的考量。

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巴比尼提到，IBM了解到這項商業決策給一些員工造成獨特而困難的環境，因此IBM將在2021年6月之前為所有受影響的人提供醫療保險補貼。

一名北卡羅來納州員工表示，他和整個12人的團隊一起被裁員，基於對IBM內部通訊的評估，受影響的員工數量可能達數千人。他還指出，裁員範圍很廣，而員工過去的工作表現、年齡、職級高低似乎無關緊要。

另外一名因此失業的員工表示，此次裁員主要針對北美。他所在的部門共有70人，週四被裁掉一半，他們需要在6月22日之前離開公司。

在新冠疫情引髮美國經濟嚴重衰退後，科技行業開始廣泛裁員。Airbnb、Uber都裁員大約四分之一。週四早些時候，惠普企業公司也表示將裁員以節省資金，戴爾同樣暫停了一些員工福利。