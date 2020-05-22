今天是「比特幣披薩日」！　10年前用比特幣買的兩片披薩現值27億元

▲ 一名電腦工程師在2010年完成第一次比特幣實物交易，購買兩片披薩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

每年全球比特幣（bitcoin）愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）就在今（22）日，會有這有趣的紀念日，是因一位電腦程式設計師首次用比特幣完成了實物交易，而且買回來的東西就是兩片披薩，以目前比特幣價格來算，那兩張披薩價值高達9,000多萬美元（約新台幣27億元）！

央行在臉書發文介紹，比特幣披薩日源自於10年前的今天，美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師，以1萬枚比特幣換取兩張披薩，完成首筆比特幣的實物交易。

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Hanyecz在2010年時，因協助維護比特幣網絡，得到比特幣作為獎賞；不過，當時一枚比特幣價值還不到一分美元，且對於Hanyecz而言，比特幣做不了什麼。Hanyecz因此萌生了一個想法：「若能將比特幣拿來換取真實世界的商品，一定會很酷」；他在線上論壇，詢問是否有人願意用披薩交換1萬枚比特幣。

最終，於2010年5月22日，19歲的Jeremy Sturdivant願意接受此交易，與Hanyecz交換兩片美國連鎖披薩店Papa John’s的披薩，並將這些比特幣，拿去支應當時他與女友的旅行費用。這筆交易最被外界廣泛討論的部分在於，如今比特幣價格早已翻漲數萬倍，若Sturdivant當時將這些比特幣留下，也許會藉此大賺一筆，以比特幣目前的價格來計算的話，那兩張披薩可能高達9,000多萬美元（約新台幣27億元）。

▲ 比特幣價格波動劇烈，是投機商品。（圖／路透）

或許不少人會驚訝比特幣價格的飛漲，甚至是躍躍欲試、想投資這個看似能讓人一夕致富的商品；但究諸實際，比特幣等虛擬通貨（virtual currency）的價格波動相當劇烈，央行小編也提醒大家注意相關風險。

近年來，國際間決策者不斷示警虛擬通貨的風險。英格蘭銀行（BoE）就曾在該行的金融教育專頁KnowledgeBank指出，比特幣價格變動，遠高於原油等價格高波動的大宗商品，將比特幣價格走勢形容為比特幣雲霄飛車（The Bitcoin rollercoaster）；BoE表示，若要考慮投資密碼通貨，需對投資價值會劇烈波動，甚至有可能會跌至毫無價值的情況。

今年5月中旬以來，比特幣價格再次上演大起大落的戲碼。早在2013年，央行即與金管會共同提醒，比特幣不是貨幣、是高度投機之虛擬商品，籲請比特幣接受者注意風險承擔問題，之後也持續示警比特幣等虛擬通貨的相關風險；這些虛擬通貨，不僅是價格波動大、易受人為操縱，去中心化機制亦缺乏求償保障，且因匿名特性易受不法使用。央行也特別強調「披薩可以放心的吃，但投資比特幣等虛擬通貨可得三思。」

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