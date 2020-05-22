生技股衝浪的人當心了！　謝金河示警：該回頭審視基本面

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全世界實體經濟的產業鏈，也衝擊全球資本市場，近一個多月來，台股生技防疫概念股暴起暴落。對此謝金河在臉書示警，「台灣的防疫概念股表現最激情，但現在是回頭審視基本面的時候！貪婪也是有極限的。」

謝金河指出，這次許多受到衝擊的「慘業」幾乎望不到明天，但也創造很多防疫產業的無限商機，像是台灣這次口罩國家隊寫下傳奇，生產口罩的上市櫃公司股價也奔馳不已。他點出像是生產熔噴不織布的敏成（4431），EPS從3元到一個股本，現在又上看20元；恆大（1325）頻遭警示，第一季1.45元，4月一個月賺1.6元，有人推定恆大今年一股賺25元，明年一股賺100元。

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謝金河進一步指出，最近在香港的中國疫苗股康希諾一天跌32港元，跌幅逾13%，康希諾炒到285.8港元，一天就回頭殺到190港元；在香港上市的全中國最大口罩廠恆安國際，這次從55港元到70港元，幅度不大、維達從15到25港元左右，都沒有台灣那麼激情；而美國研發瑞德西韋的Gilesd Sciense股價沒有什麼波動，最近有疫苗好消息的Moderna股價衝上去很快又拉回。

▲瑞德西韋(remdesivir)。（圖／路透）

謝金河警告，股價在炒作的時候，會出現很多不可思議的故事，當年傳出基亞（3176）的Pi88可以拯救世界，股價炒到486元，甚至傳出會漲到一萬元以上；而浩鼎（4174）也上演同樣的故事。他指出，為了炒股附加的題材，一個都沒有出現，而股價崩跌之後大家還是鳥獸散了。

現在同樣的事情再度上演，謝金河示警，若手上有低價買到的股票就算了，但若去追那種像熔噴一般噴出的股票，下場一定會很慘烈。他點出恆大漲到164元，年缐在28元，如果說年線是老人，股價是小狗，現在小狗已經跑離主人很遠了；繼續衝浪的人很快樂，但旁邊看的千萬不要忍不住跳進去。

謝金河說，「有人說未來全世界每天都要戴口罩，也許肺炎疫情5年、10年都不會好，口罩可以千秋萬載都看好，但大家聽聽就好。」

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