無視社交距離「約記者打麻將」！安倍批准63歲檢察長辭呈　慰留法務相

▲日本東京高等檢察廳檢察長黑川弘務爆賭博醜聞。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本東京高等檢察廳檢察長黑川弘務日前爆出，在緊急狀態期間無視社交距離，與記者相約打麻將賭博，21日引咎遞交辭呈，22日獲批。法務大臣森雅子則透露，對於此事自己也有責任，因此已經向首相安倍晉三詢問自己的去留事宜，不過獲得首相慰留。事實上，現年63歲的黑川弘務原訂2月退休，但安倍政府卻特地將他的任期延至8月，如今又爆出醜聞，讓安倍政府的支持度再度跌落谷底。

根據《共同社》報導，檢察長黑川弘務在日本全國進入緊急狀態時期，無視防疫政策與政府規範，私下偷約記者打麻將，並涉及金錢賭博。黑川在接受法務與檢察部門的調查後，收到「訓告」處分。面對醜聞，他在21日引咎辭職並表示，「我的行動缺乏緊張感，太過輕率，正在深刻的反省中。」目前日本政府已在內閣會議中同意他的辭呈，待天皇許可後便會正式生效。

法務大臣森雅子22日在記者會上透露，21日晚間曾向安倍晉三提出有關個人去留的書面請示，但獲得安倍的慰留。據悉，安倍表示，為了恢復檢察部門受損的信任，希望她能繼續擔任該職務。森雅子說，對於之前提交讓黑川延遲退休的內閣會議議案，自己也有重大的責任，但她會努力重振檢察機關，持續推進法務行政。

現年63歲的黑川原訂2月退休，但政府1月在內閣會議上將他的任期延至8月結束，更有望接任檢察總長。他和安倍關係密切，政府提案修改《檢察廳法》，欲將檢察官退休年齡自63歲提升至65歲，便被指是為黑川鋪路，破壞司法獨立。安倍已經因抗疫不力飽受批評，若黑川請辭，料對他造成更大打擊。

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